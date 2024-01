Việt kiều Australia cùng gói bánh chưng, gói trọn ân tình gửi về quê hương

Qua hoạt động gói bánh chưng để gây quỹ từ thiện, nhóm "New Sunlight for Children" muốn lưu giữ truyền thống tốt đẹp của dân tộc, muốn các con cháu ở Australia hướng về cội nguồn và sống nhân văn.

Các thành viên nhóm "New Sunlight For Children" gói bánh chưng gây quỹ từ thiện. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)

Đã thành truyền thống từ nhiều năm nay, cứ mỗi khi Tết đến Xuân về, nhóm xã hội-từ thiện "New Sunlight for Children" (Tia nắng mới cho em) ở thành phố Sydney của Australia lại rộn ràng gặp mặt, cùng nhau gói bánh chưng đón Tết, quây quần bên những nồi bánh chưng xanh nghi ngút khói tỏa thể hiện sự sum vầy, đoàn tụ.



Đối với nhóm "New Sunlight for Children," để tổ chức được buổi gói bánh chưng cùng nhau là một việc không hề đơn giản.

Không có kỳ nghỉ dài và vẫn phải đi làm, nhưng trước đó nhiều ngày, các thành viên của nhóm vẫn cố gắng thu xếp công việc, phân chia nhau người mua lá dong, dây buộc (do ở Australia không có lạt), người mua gạo nếp, đỗ xanh, thịt heo và các gia vị kèm theo để chuẩn bị cho buổi gói bánh chưng mà họ gọi một cách thân thương và trìu mến là "ngày hội gói trọn tình quê hương."



Chia sẻ với phóng viên TTXVN, anh Hồ Minh Giang - một trong những thành viên sáng lập của nhóm, cho biết không chỉ làm ăn sinh sống và góp phần xây dựng đất nước bằng kiều hối, bằng vai trò cầu nối đưa hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, các thành viên nhóm còn giữ gìn và quảng bá văn hóa Việt như một niềm tự hào, luôn cố gắng tổ chức một cái Tết thật Việt Nam bởi với những người con xa xứ, thấy Tết là thấy quê hương.



Gói bánh chưng là gói ghém trong đó cả nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương mỗi dịp Xuân đoàn tụ, và hơn thế, gói cả truyền thống dân tộc để trao truyền cho các thế hệ sau. Những mùa Tết Việt trên đất khách, dù xa xôi nhưng vẫn đậm đà bản sắc là minh chứng rõ nhất cho tinh thần ấy.



Chị Thu Thủy - một Việt kiều tại Australia, cùng con gái của mình đến với ngày hội do nhóm "New Sunlight for Children" phát động, cùng nhau gói những chiếc bánh chưng xanh, nghe những câu chuyện ý nghĩa về nét văn hóa ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Không giấu sự vui mừng và hào hứng, chị Thủy chia sẻ: "Gói bánh chưng vừa là truyền thống của dân tộc Việt Nam từ bao đời nay, vừa là để nhắc nhở con cái dù xa quê hương, xa Tổ quốc nhưng vẫn phải giữ linh hồn Tết Việt. Thông qua hoạt động này, tôi cũng như các thành viên của nhóm muốn lưu giữ văn hóa Việt Nam cho các thế hệ con cháu sau này. Đặc biệt, tôi muốn giúp con gái mình thêm gần gũi và yêu văn hóa của đất nước."



Với sự hướng dẫn nhiệt tình của các ông bà, bố mẹ, những bàn tay nhỏ xinh của các em nhỏ trong nhóm "New Sunlight for Children" đã làm ra những chiếc bánh chưng xanh vuông vắn.

Các em rất phấn khởi khi thấy thành quả của chính mình, mang trọn hương vị Tết cổ truyền của dân tộc.



Em Skye Minh Châu - con gái chị Thủy, cho biết em sinh ra ở Việt Nam, nhưng theo bố mẹ sang Australia từ khi 4 tuổi.

Em thường xuyên được mẹ kể cho nghe về những ngày Tết sum vầy ở dải đất hình chữ S, cảm nhận được sự gần gũi, thân thương và thêm yêu những truyền thống tốt đẹp của quê hương.



Điều đáng nói là những chiếc bánh chưng xanh thơm ngon do các thành viên của nhóm "New Sunlight for Children" gói không chỉ dừng lại ở việc lưu giữ nét đẹp văn hóa mà còn là nhịp cầu nối những tấm lòng, những nghĩa cử cao đẹp.



Được thành lập từ tháng 4/2015, với số lượng thành viên hiện nay lên đến hơn 360 người, hàng năm, thông qua nhiều hoạt động như làm lịch, làm bao lì xì, túi giấy đựng quà, tổ chức các chương trình đi bộ, đạp xe, chương trình vui Tết và đặc biệt là gói bánh chưng mỗi dịp Xuân về để gây quỹ từ thiện, nhóm "New Sunlight for Children" muốn dạy các con cháu sinh sống ở Australia những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, muốn các cháu hướng về cội nguồn và sống nhân văn, biết sẻ chia với các mảnh đời còn khó khăn ở Việt Nam.



Em Skye Minh Châu hào hứng khi được bà hướng dẫn gói bánh chưng. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)

Chị Phan Thị Bích Phượng - một trong những thành viên sáng lập của nhóm, vui mừng cho phóng viên TTXVN biết trong 3 năm qua, "New Sunlight for Children" đã hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam 286 suất học bổng với tổng số tiền lên tới gần 600 triệu đồng, bao gồm các xuất hỗ trợ dài hạn và một số suất hỗ trợ khẩn cấp.

Đặc biệt, năm 2023 vừa qua là năm khá thành công của nhóm khi đã trao tặng được 115 suất học bổng cho các em nhỏ ở Việt Nam, đặc biệt là ở những vùng sâu vùng xa như Đắk Nông, Đắk Lắk, Quảng Trị, Thanh Hóa…, giúp các em có điều kiện đến trường và có một cuộc sống tốt đẹp hơn.



Trong khi đó, chia sẻ về các kế hoạch cũng như dự định trong tương lai của nhóm, anh Phạm Lê Cương - Chủ tịch nhóm "New Sunlight for Children," khẳng định trong năm 2024, ban tổ chức của nhóm sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động thường niên, bao gồm các hoạt động gây quỹ trực tiếp và các hoạt động kết hợp với các tổ chức từ thiện khác để hỗ trợ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam.

Anh Cương cũng bày tỏ hy vọng trong năm 2024, bản đồ các hoạt động hỗ trợ của nhóm "New Sunlight for Children" dành cho các em học sinh nghèo sẽ được tô điểm thêm và mở rộng ra nhiều tỉnh thành của Việt Nam.



Đêm khuya, nồi bánh chưng đã sôi ùng ục, ánh lửa đỏ hồng lấp ló trong sân. Các thành viên của nhóm vẫn tập trung đông đủ để cùng canh lửa, chờ bánh chín và hít căng lồng ngực mùi thơm đặc trưng của những ngày Tết nơi quê nhà.

Ký ức đẹp đẽ về từng con phố, làng quê gắn bó, thân thương, những kỷ niệm và câu chuyện về Tết xưa được ôn lại cùng các thành viên trong nhóm.



Họ tin rằng Tết cổ truyền của dân tộc sẽ luôn được gìn giữ, duy trì và trường tồn trong các thế hệ kế tiếp của những người con xa xứ, càng xa quê hương càng yêu văn hóa Việt, Tết Việt và trân trọng, lưu giữ bằng cả tấm lòng mình.

Hơn thế nữa, bánh chưng tuy nhỏ nhưng nghĩa tình lớn. Mỗi chiếc bánh chưng được gói hôm nay là một cơ hội được đến trường, được sống tốt hơn của các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam. Và chắc chắn sang Năm mới, những nghĩa tình ấy sẽ càng nhân lên gấp bội./.



