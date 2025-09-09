Việt Nam được đánh giá cao về vai trò đầu mối vận tải biển

Nhiều công ty logistics Nga đã mở các tuyến vận chuyển đường sắt, đường biển thúc đẩy thương mại Việt-Nga, trong đó Tập đoàn FESCO với dự án xây dựng cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh thành cảng trung chuyển hàng hóa tới các nước Đông Nam Á đóng vai trò then chốt.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Vladivostok (Nga), trao đổi bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ 10 diễn ra tại đây, Phó Tổng Giám đốc về logistics của FESCO đóng tại Vladivostok, ông German Maslov cho biết sau hai năm hoạt động tuyến đường biển nối Vladivostok với các cảng của Việt Nam đã chứng tỏ hiệu quả cao, rất đông khách hàng tại cả hai nước quan tâm.

Từ một con tàu ban đầu, nay FESCO đã tăng lên thành ba tàu chạy thường xuyên. Lượng hàng hóa giữa VIệt Nam và Nga mà FESCO vận chuyển năm 2025 đã tăng 16% so với năm 2024. Hàng hóa từ các nước ASEAN sang Nga cũng được FESCO trung chuyển qua các cảng của Việt Nam.

Từ hiệu quả đó, hai tháng trước đây FESCO đã mở thêm tuyến vận tải từ Việt Nam đến cảng Saint Petersburg ở phía Tây Bắc và đến cảng Novorosiysk ở phía Nam, đồng nghĩa từ Việt Nam hàng hóa được vận tải đến cả ba cảng lớn nhất của nước Nga rộng lớn.

Ông Maslov khẳng định Việt Nam đã trở thành vị trí không thể thiếu để phát triển hoạt động logistics tại khu vực này.

Ngoài các tuyến đường đến nước Nga, Việt Nam còn là đầu mối quan trọng trong các tuyến khu vực, FESCO có các tuyến Việt Nam-Malaysia, Việt Nam-Indonesia, Việt Nam-Thái Lan.

Cũng nhờ có cổng Việt Nam mà lượng vận chuyển hàng hóa của FESCO với Malaysia đã tăng 66%, với Indonesia tăng 2 lần, tương đương với hàng nghìn container hàng.

Ông Maslov nhận định có thể gọi Việt Nam là cảng biển đầu mối cho bản đồ vận tải với ASEAN, là nhân tố để tăng vận tải hàng hoá giữa Nga và ASEAN. Hiện FESCO đã mở văn phòng đại diện tại Việt Nam, tới đây FESCO xem xét kế hoạch xây dựng nhà kho, cổng cảng, mở doanh nghiệp chung.

Trong khi đó, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Việt Kiên cho biết khu vực Viễn Đông chiếm khoảng gần 40% diện tích rộng lớn của nước Nga và vùng này có rất nhiều tiềm năng về khoáng sản, về đất đai, đặc biệt là cảng biển.

Vladivostok là cánh cửa mở cho giao thương giữa khu vực châu Á với nước Nga, đặc biệt lợi thế khi từ thành phố này có tuyến đường sắt Baikal-Amur và tuyến đường sắt xuyên Siberia, vì thế hàng hóa đến Vladivostok sẽ dễ dàng được “nối chuyến” nội địa đến với khắp mọi miền của nước Nga.

Tuy vậy, kim ngạch thương mại với Việt Nam vẫn ở mức khiêm tốn, trong quý I/2025 mới chỉ đạt khoảng 55 triệu USD, mặt khác đến 90% kim ngạch là xuất khẩu từ Việt Nam sang.

Về đầu tư, tập đoàn TH True Milk đã đầu tư xây dựng trang trại nuôi bò ở gần Vladivostok với diện tích khoảng 4.000ha.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên nhấn mạnh rằng trước hết cần nhìn Vladivostok như một cửa ngõ chứ không chỉ là một thị trường. Nếu kịp thời khai thác, chiếm lĩnh được cửa ngõ ấy sẽ có cơ hội càng thuận lợi hơn để đi tiếp vào thị trường Nga và thị trường Á-Âu rộng lớn nói chung.

Thêm vào đó, tới đây Viễn Đông sẽ được đầu tư mạnh hơn nhiều, khi tại Diễn đàn kinh tế phương Đông vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ tập trung vào phát triển năng lượng, phát triển hệ thống giao thông đường bộ, phát triển các thành phố ở khu vực Viễn Đông. Đây là điều kiện và thời điểm tốt để cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, khai thác được vai trò là những người mở đường, đi trước, chiếm lĩnh thị trường ban đầu.

Ông Nguyễn Việt Kiên nhấn mạnh Tổng Lãnh sự quán, Văn phòng đại diện thương mại của Việt Nam tại Vladivostok sẵn sàng làm cầu nối và tư vấn cho các doanh nghiệp trong nước trong thiết lập và mở rộng đầu tư./.

Nga đề xuất mở tuyến vận tải biển đến Lào qua cảng Việt Nam Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga muốn thiết lập tuyến vận tải biển đến Lào thông qua các cảng của Việt Nam nhằm thúc đẩy giao thương và kết nối hạ tầng logistics trong khu vực.