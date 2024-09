Việt Nam khẳng định cam kết đối với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Ngày 10/9, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức Phiên thảo luận mở với chủ đề "Tăng cường hoạt động gìn giữ hoà bình: suy ngẫm cho tương lai" dưới sự chủ trì của Slovenia - nước Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 9.

Tham dự và phát biểu tại sự kiện có Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách chính trị và xây dựng hòa bình, đại diện một số tổ chức quốc tế và gần 70 quốc gia thành viên Liên hợp quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Phó Tổng Thư ký Jean-Pierre Lacroix và các đại biểu bày tỏ tri ân những đóng góp và hi sinh của lực lượng gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc; khẳng định vai trò quan trọng của hoạt động gìn giữ hoà bình trong việc ngăn chặn xung đột tái diễn, bảo đảm hoà bình và an ninh bền vững.

Các đại biểu cũng tập trung trao đổi, đề xuất các biện pháp tăng cường hiệu quả của các mô hình phái bộ, nâng cao chất lượng huấn luyện và bảo đảm an ninh cho lực lượng gìn giữ hoà bình, nhất là cán bộ, binh sỹ nữ.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, khẳng định trong bối cảnh địa chính trị phức tạp hiện nay, gìn giữ hoà bình tiếp tục là công cụ quan trọng của Liên hợp quốc để duy trì hoà bình và an ninh quốc tế.

Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực để hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trở nên hiệu quả và thích ứng tốt hơn, với nhiệm vụ rõ ràng và khả thi, đồng thời được bố trí đầy đủ nguồn lực.

Trong quá trình đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng Bảo an với nước chủ nhà và các nước cử quân, cũng như hợp tác giữa Liên hợp quốc và các tổ chức khu vực liên quan.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh cần có biện pháp hiệu quả ngăn chặn các hành động thù địch nhắm vào các lực lượng và cơ sở gìn giữ hoà bình, bao gồm cả việc tăng cường tương tác, xây dựng lòng tin với chính quyền và cộng đồng sở tại. Bên cạnh đó, các phái bộ cũng cần nâng cao hơn nữa năng lực y tế để bảo vệ tốt hơn sức khoẻ thể chất và tinh thần cho cán bộ, binh sỹ.

Nhấn mạnh sự ủng hộ và coi trọng của Việt Nam đối với Chương trình nghị sự về Phụ nữ, hoà bình và an ninh, Đại sứ kêu gọi tạo thuận lợi hơn nữa cho sự tham gia, đóng góp của phụ nữ vào các hoạt động gìn giữ hòa bình, cũng như ngăn chặn mọi hình thức bạo lực và các mối đe dọa về an ninh, an toàn xuất phát từ định kiến và bất công về giới.

Tự hào nhìn lại chặng đường 10 năm Việt Nam đóng góp cho hoạt động gìn giữ hoà bình với hơn 800 cán bộ, chiến sỹ quân đội và công an từng trực tiếp tham gia theo cả hình thức đơn vị và cá nhân, Đại sứ Đặng Hoàng Giang một lần nữa khẳng định sự ủng hộ và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với nhiệm vụ gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc, trong đó có việc sẵn sàng triển khai đơn vị cảnh sát đầu tiên./.

