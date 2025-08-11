Việt Nam-Lào đẩy mạnh hợp tác quốc phòng và tìm kiếm hài cốt liệt sỹ

Chiều 11/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Trung tướng Vongsone Inpanphim, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chào mừng Trung tướng Vongsone Inpanphim thăm Việt Nam, Chủ tịch nước nêu rõ, Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Lào trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trước đây và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay; sẽ cùng với Lào bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng đã đạt được, vì hòa bình, ổn định và phát triển của cả hai dân tộc.

Nhấn mạnh hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương Việt Nam-Lào, là “đặc biệt của đặc biệt” trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, Chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả hợp tác toàn diện giữa hai Bộ Quốc phòng nói chung, giữa hai Tổng cục Chính trị nói riêng.

Đối với kế hoạch hợp tác 2025-2026, hai bên khẳng định tiếp tục mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai Tổng cục Chính trị. Trong đó, hai bên hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong lĩnh vực công tác Đảng, công tác chính trị, đào tạo cán bộ; công tác tìm kiếm, quy tập hồi hương hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

Trung tướng Vongsone Inpanphim khẳng định dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì Quân đội nhân dân Lào cũng sẽ luôn kề vai sát cánh cùng Quân đội nhân dân Việt Nam để bảo vệ, xây dựng đất nước; vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước./.