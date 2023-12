Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị với Thụy Điển

Tại cuộc gặp Thủ tướng Ulf Kristersson, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Thụy Điển chia sẻ kinh nghiệm thành công với Việt Nam trong lĩnh vực phát triển văn hóa, con người, an sinh xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo Đặc phái viên TTXVN, ngày 2/12, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hành động Khí hậu Thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung về Biến đổi Khí hậu của Liên hợp quốc (COP28), tại thành phố Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với Thụy Điển, một trong những đối tác ưu tiên của Việt Nam tại châu Âu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, nhất là trong năm 2024 khi hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, tạo cơ sở củng cố và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác song phương, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm phát triển đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hai nước còn rất nhiều tiềm năng, dư địa hợp tác cần phát huy để bổ trợ lẫn nhau. Do đó, Thủ tướng cho rằng hai nước cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, giáo dục đào tạo, mở rộng visa du lịch để thuận lợi hóa giao lưu nhân dân.

Thủ tướng cũng mong muốn Thụy Điển chia sẻ kinh nghiệm thành công với Việt Nam trong lĩnh vực phát triển văn hóa, con người, an sinh xã hội.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson ghi nhận tích cực các đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính và mong muốn sớm thăm Việt Nam để thúc đẩy toàn diện quan hệ hợp tác.

Ông khẳng định Thụy Điển sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực tiềm năng và đề nghị các cơ quan chức năng hai nước sớm trao đổi, thống nhất mở đường bay thẳng tới các nước Scandinavia, nhất là Thụy Điển để đẩy mạnh du lịch, giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Thụy Điển đánh giá cao lập trường của Việt Nam về giải quyết hòa bình các tranh chấp, xung đột quốc tế trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực, chấm dứt mọi hành động gây thương vong cho dân thường, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không quốc tế.

Thủ tướng Thụy Điển tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực vào duy trì vai trò trung tâm của ASEAN cũng như tham gia giải quyết những vấn đề thuộc quan tâm chung của cộng đồng quốc tế.

Nhân dịp này, hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, làm cầu nối hợp tác ASEAN-Liên minh châu Âu (EU). Đồng thời, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về nhiều vấn đề quốc tế, khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông./.