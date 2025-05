Việt Nam và Campuchia thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Trong ngày 19 và 20/5, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ đã có các cuộc chào xã giao và làm việc với Ủy viên Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Hang Chuon Naron, cũng như Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Công vụ Hun Many nhằm thúc đẩy hợp tác giáo dục và thanh niên giữa hai nước.

Tại buổi làm việc ngày 20/5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Hang Chuon Naron cho biết cuộc gặp lần này diễn ra đúng vào "Ngày Tưởng niệm quốc gia 20/5," ngày đất nước Campuchia thành kính tưởng nhớ đến những nạn nhân đã thiệt mạng dưới chế độ diệt chủng Pol Pot.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Hang Chuon Naron bày tỏ cảm ơn Chính phủ, quân tình nguyện và nhân dân Việt Nam đã cùng với Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia giúp nước này thoát khỏi chế độ diệt chủng; đồng thời cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Samdech Techo Hun Sen giúp giải phóng Campuchia, cũng như cảm ơn các chuyên gia Việt Nam, trong đó có các chuyên gia lĩnh vực giáo dục, đã hỗ trợ, giúp đỡ Campuchia trong công cuộc tái thiết đất nước và phát triển như ngày nay.

Phó Thủ tướng Hang Chuon Naron khẳng định Chính phủ Campuchia đánh giá cao và luôn thúc đẩy quan hệ đoàn kết, gắn bó với các nước láng giềng, trong có Việt Nam, cho rằng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước sẽ giúp cho Việt Nam và Campuchia cùng phát triển.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao và chúc mừng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Hang Chuon Naron cùng ban lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia đã và đang triển khai hiệu quả Kế hoạch Chiến lược lĩnh vực giáo dục (ESP) giai đoạn 2024-2028 để cụ thể hóa những ưu tiên đã được xác định trong Chiến lược Ngũ giác giai đoạn 1 của Chính phủ, góp phần phát triển hơn nữa lĩnh vực giáo dục, tạo nguồn nhân lực tốt nhất cho đất nước.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia Hang Chuon Naron. (Ảnh: Quang Anh/TTXVN)

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cũng đánh giá cao Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia đã và đang tiếp tục cải tiến hệ thống giáo dục và phát triển chương trình giảng dạy mới thông qua áp dụng hạ tầng công nghệ số nhằm tiến tới một hệ thống giáo dục toàn diện và tiên tiến hơn.

Bày tỏ vui mừng quan hệ hai nước đang phát triển rất tốt đẹp trên cơ sở định hướng của hai Đảng, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tiếp tục được hai bên coi trọng và quan tâm thúc đẩy, góp phần tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước, cũng như tạo sự gắn kết, giao lưu văn hóa, đoàn kết hữu nghị gắn bó giữa nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cho biết Việt Nam sẽ xem xét cung cấp thêm học bổng cho sinh viên Campuchia và hỗ trợ đào tạo những lĩnh vực thiết yếu, phù hợp với xu thế phát triển như công nghệ, viễn thông, cũng như có thể tiếp nhận các em từ độ tuổi học sinh phổ thông sang theo học và sống tại các gia đình Việt Nam theo hình thức “homestay” để gia tăng sự gắn kết và thông hiểu phong tục tập quán, văn hóa Việt Nam.

Đáp lại, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Hang Chuon Naron bày tỏ cảm ơn phía Việt Nam đã tăng thêm các suất học bổng cho phía Campuchia và sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam để ký mới thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giai đoạn 2026-2030.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Hang Chuon Naron chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975-30/04/2025). Ông cho rằng đây là niềm vui chung của hai dân tộc Việt Nam-Campuchia.

Trước đó, chiều 19/5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công vụ kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia Hun Many đã tiếp Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đến chào xã giao.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Hun Many chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam đang từng bước đưa nền kinh tế trở thành “con hổ mới” của châu Á; đồng thời bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia.

Ông Hun Many đặc biệt đánh giá cao Cuộc họp cấp cao giữa hai Đảng Việt Nam-Campuchia và ba Đảng Việt Nam-Lào-Campuchia được tổ chức vào tháng 2/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, thể hiện lập trường và định hướng chung trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả giữa hai nước trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Hun Many khẳng định Campuchia luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam và không bao giờ quên sự giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần, đặc biệt là sự hy sinh xương máu của quân tình nguyện Việt Nam đã giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng trước đây, cũng như luôn ủng hộ Campuchia trong công cuộc phát triển đất nước ngày nay.

Phó Thủ tướng Hun Many bày tỏ cam kết sẽ tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị, tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Chính phủ và đặc biệt giữa Hội Liên hiệp Thanh niên hai nước.

Quang cảnh cuộc gặp giữa Đại sứ Việt Nam Nguyễn Minh Vũ và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công vụ Campuchia Hun Many. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong thông điệp đáp từ, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ bày tỏ ấn tượng về sự phát triển của Campuchia, các thành tựu to lớn về mọi mặt mà nhân dân Campuchia đã đạt được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của CPP do Samdech Techo Hun Sen làm Chủ tịch và Chính phủ Hoàng gia do Samdech Thipadei Hun Manet làm Thủ tướng.

Đánh giá cao vai trò của Bộ Công vụ trong việc triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính của Chính phủ nhiệm kỳ 7, được cụ thể hóa trên cơ sở Chiến lược Ngũ giác giai đoạn 1 và Kế hoạch Hành động cải cách hành chính giai đoạn 2024-2028 nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả và minh bạch, Đại sứ Việt Nam chúc mừng về những đóng góp của Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia do Phó Thủ tướng Hun Many làm Chủ tịch trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm góp phần vun đắp hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và tăng tính hiệu quả hợp tác song phương trên các lĩnh vực, nhất là thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Hội Liên hiệp Thanh niên hai nước nhằm nâng cao nhận thức, giáo dục tuyên truyền cho thế hệ trẻ về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Campuchia./.

