Vietnam Airlines mở rộng hợp tác hàng không, du lịch với Hàn Quốc

Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa ký kết 4 biên bản ghi nhớ hợp tác đa lĩnh vực với các đối tác Hàn Quốc trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc, diễn ra tại Thủ đô Seoul, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng đại diện lãnh đạo cấp cao hai nước.

Theo nội dung các biên bản ghi nhớ, Vietnam Airlines sẽ hợp tác với các đối tác Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực như: nghiên cứu thành lập liên doanh bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu máy bay (MRO); phát triển vận tải hàng hóa; phối hợp xúc tiến du lịch song phương và xây dựng sản phẩm du lịch liên tuyến.

Thỏa thuận hợp tác giữa Vietnam Airlines, Công ty Kỹ thuật tàu bay VAECO (đơn vị thành viên của Vietnam Airlines Group) và Korean Air nhằm nghiên cứu thành lập một liên doanh bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu máy bay đặt tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Liên doanh sẽ hoạt động trong các lĩnh vực bảo dưỡng thân vỏ máy bay, sửa chữa linh kiện, chuyển giao công nghệ và đào tạo kỹ thuật. Dự án sẽ trở thành một dấu mốc quan trọng trong việc nâng cao năng lực hạ tầng kỹ thuật hàng không tại Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng cho hợp tác sâu rộng giữa hai quốc gia trong lĩnh vực công nghiệp hàng không.

Vietnam Airlines và Korean Air cũng đạt được đồng thuận về việc tăng cường khai thác lĩnh vực vận chuyển hàng hóa. Nội dung hợp tác bao gồm hợp tác mua bán tải hàng hóa, liên danh vận chuyển, phục vụ hàng hóa để mở rộng kết nối quốc tế. Đây được xem là giải pháp hiệu quả để tăng sức cạnh tranh, mở rộng thị phần vận tải và xây dựng hành lang vận tải hàng hóa linh hoạt giữa Việt Nam, Hàn Quốc và các thị trường, đồng thời góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Trên lĩnh vực thúc đẩy xúc tiến du lịch song phương, Vietnam Airlines cùng với Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) và Saigontourist Group đã ký kết biên bản ghi nhớ quan trọng. Đây là một sáng kiến chiến lược không chỉ tăng cường trao đổi du khách mà còn mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành du lịch hai nước

Các biên bản ghi nhớ hợp tác lần này là một phần trong chiến lược nâng tầm hợp tác song phương giữa hai quốc gia, trong đó Vietnam Airlines giữ vai trò cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác khu vực, mở rộng mạng bay và kết nối hệ sinh thái du lịch-hàng không-logistics.

Thông qua các hợp tác cụ thể và sự đồng hành cùng các đối tác quốc tế uy tín, Vietnam Airlines tiếp tục khẳng định vị thế là Hãng hàng không quốc gia hiện đại, hội nhập, gắn với trách nhiệm lan tỏa giá trị và nâng cao vị thế ngành hàng không Việt Nam trên bản đồ khu vực và toàn cầu.

Với mạng đường bay rộng khắp vươn xa các châu lục, đội máy bay hiện đại và hệ sinh thái hàng không ngày càng hoàn thiện, Vietnam Airlines góp phần thúc đẩy dòng chảy thương mại, đầu tư và du lịch giữa Việt Nam và các đối tác quốc tế./.

Vietnam Airlines báo lãi lớn nhờ mở rộng mạng bay quốc tế, cắt giảm chi phí Hãng hàng không Vietnam Airlines sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả điều hành, tối ưu dòng tiền, đảm bảo ổn định khai thác, đầu tư hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.