VietnamPlus: Sáng tạo, kết nối dòng chảy tin tức trong kỷ nguyên Vươn mình

“2008, chục con người trong một tòa soạn nhỏ/ Giữa thời buổi báo chí cạnh tranh cũng ngày một khó/ Những trục trặc đến tới tấp kể từ ngày bấm nút/ Làm tin không ai đọc, ai ai cũng hẫng hụt…” ("VietnamPlus Ca")

Từ những ngày đầu khó khăn như thế, sau 16 năm không ngừng sáng tạo, Báo Điện tử VietnamPlus đã khẳng định được vị thế vững chắc của mình là báo đối ngoại quốc gia, là một trong những “mũi tiên phong” trong chiến lược thông tin của Thông tấn xã Việt Nam, tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số, nhiều lần ghi tên mình trong “bảng vàng” nhiều giải thưởng báo chí uy tín cấp quốc gia, bộ ngành Trung ương và quốc tế.

Ở tuổi 16 dồi dào sức trẻ, đội ngũ VietnamPlus vẫn luôn duy trì lửa nghề, sẵn sàng đương đầu với những thách thức để mang đến cho độc giả những sản phẩm báo chí sáng tạo, “nhanh, đúng, trúng, hay” và đặc biệt là “có bản quyền 100%” như tôn chỉ hoạt động của báo từ những ngày đầu.

Đi đầu trong trong các chiến dịch thông tin

Trong thời đại bùng nổ thông tin, Thông tấn xã Việt Nam luôn khẳng định vai trò là kênh thông tin chính thức, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, một hãng thông tấn có uy tín ở khu vực.

Là báo điện tử của Thông tấn xã Việt Nam, VietnamPlus luôn đi tiên phong trong việc thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đưa nhanh các nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, các chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ vào cuộc sống; phản ánh kịp thời những tâm tư nguyện vọng của nhân dân, những vấn đề bức thiết đặt ra từ thực tiễn; đóng góp tích cực vào việc quảng bá, giới thiệu đất nước, con người, văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế đồng thời là cầu nối quan trọng giúp bạn đọc trong nước hiểu biết nhiều hơn về tình hình khu vực và thế giới.

Chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên Báo Điện tử VietnamPlus.

Theo Tổng Biên tập Trần Tiến Duẩn, Báo Điện tử VietnamPlus luôn đi theo định hướng thông tin chung của ngành, đồng thời đổi mới, cải tiến phương thức thông tin, nâng cao tính sinh động, hấp dẫn và sức lan tỏa; làm sao để thông tin chính thống được truyền tải nhanh nhất đến mọi tầng lớp nhân dân, cả ở trong nước và nước ngoài, tận dụng thế mạnh của báo điện tử đăng tải bằng 6 ngôn ngữ.

Theo đó, Báo duy trì dòng chủ đề thông tin: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Xây dựng Đảng, Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc…

Đặc biệt, trong thời gian qua, Báo đã có nhiều sáng tạo trong tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phê phán cái xấu, tiêu cực, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Thông qua việc mở chuyên trang, chuyên mục đăng tải các bài viết trực tiếp, trực diện đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường số lượng bài chính luận, phóng sự điều tra, Báo Điện tử VietnamPlus liên tiếp có những bài viết chất lượng, có hiệu ứng xã hội tốt, được nhiều báo/trang tin dẫn lại.

Báo Điện tử VietnamPlus (Thông tấn xã Việt Nam) cùng trang tin Vietnam.vn (Cục Thông tin Đối ngoại) tổ chức Hội thảo mang chủ đề “Công nghệ thúc đẩy đa dạng hóa nguồn thu cho báo chí” tại Hà Nội. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Bên cạnh việc tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Báo Điện tử VietnamPlus luôn đổi mới, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành; tổ chức các tuyến thông tin trọng điểm một cách có hệ thống; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quy trình sản xuất thông tin, cho ra mắt nhiều sản phẩm thông tin đa phương tiện, để lan tỏa rộng rãi thông tin chính thống trên các nền tảng truyền thông, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Có thể kể đến một số chiến dịch thông tin trọng điểm như: 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Cơn bão số 3 (Siêu bão Yagi), 70 năm Giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954-10/10/2024)...

Với tuyến thông tin đặc biệt về 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Báo có sự chuẩn bị trước trong nhiều tháng. Ban phụ trách báo VietnamPlus xác định, ít có cơ quan báo chí nào ngoài Thông tấn xã Việt Nam có thể kết hợp cùng lúc cả hai thế mạnh: một là “sự giàu có” về thông tin (từ các ban tin nguồn); hai là phát huy tối đa sức sáng tạo về nội dung và công nghệ của đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

Vì thế, Báo đã xây dựng kế hoạch thông tin từ rất sớm; cử đội phóng viên, biên tập viên tinh nhuệ trực tiếp tác nghiệp tại tỉnh Điện Biên trước, trong và sau sự kiện; thường xuyên điều chỉnh và bổ sung kế hoạch cho phù hợp với từng giai đoạn, cùng với phân công nhiệm vụ cụ thể, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên... Tất cả đã góp phần tạo nên một dấu ấn riêng của VietnamPlus trong tuyến thông tin đặc biệt quan trọng này.

Điểm nhấn của VietnamPlus là các tuyến chuyên đề chuyên sâu, đưa câu chuyện dữ liệu vào các sản phẩm báo chí về Chiến thắng Điện Biên Phủ. Các tuyến bài Mega Story: Chiến thắng Điện Biên Phủ, những trang sử vàng; 70 năm Điện Biên Phủ - Bản anh hùng ca trường tồn; Những người ở lại cho thành phố Điện Biên “nở hoa”… là những minh chứng cho việc đa dạng hóa sản phẩm thông tin, từ podcast, videographic, video, chùm ảnh đến biểu đồ dữ liệu...

VietnamPlus cũng tìm hướng tiếp cận và phỏng vấn các nhân vật mà các đơn vị báo chí khác ít khai thác. Báo phối hợp với cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Điện Biên và tại nước ngoài phỏng vấn nhiều lãnh đạo Nhà nước, nhân vật lịch sử, học giả nước ngoài… nhằm nêu bật giá trị lịch sử, tầm vóc thời đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Ngoài dòng thông tin chính, báo còn thực hiện các phóng sự ảnh bên lề về: Tình cảm gần gũi của nhân dân với các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành; người dân đội mưa lớn xem lễ diễu binh; trình diễn của trực thăng, diễu binh của kỵ binh; những trang bị thô sơ làm nên chiến thắng; những bộ tem bưu chính; tranh panorama tái hiện toàn cảnh chiến dịch, hay hàng loạt phóng sự video về các nhân chứng lịch sử, việc truyền hình Pháp chiếu những đoạn phim màu đặc biệt về Điện Biên Phủ…

Đúng vào ngày diễn ra Lễ kỷ niệm, VietnamPlus thực hiện phát trực tiếp về sự kiện từ lễ mít-tinh, đến diễu binh, diễu hành của các khối và trình diễn của khối nghệ thuật. Videographic “Toàn cảnh 56 ngày đêm làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ” cùng biểu đồ dữ liệu tương tác về chiến dịch, với kỹ thuật dựng cầu kỳ, đã mang lại trải nghiệm độc đáo cho người xem, nhất là độc giả trẻ.

Chuyên mục 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được đặt ở vị trí trang trọng trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tính đến ngày 9/5/2024, chuyên mục đã đăng tải 341 tin, bài, ảnh, video, Mega Story, webstory, videographic... Hầu hết các tin, bài trong chuyên mục đều có lượng truy cập cao.

Hay như tuyến thông tin Cơn bão số 3. Ngay khi cơ quan chức năng dự báo đây là cơn bão có cường độ mạnh nhất trong vòng 30 năm qua trên khu vực Biển Đông, Thông tấn xã Việt Nam đã huy động tổng lực các đơn vị thông tin, đơn vị giúp việc, phục vụ thông tin, các cơ quan thường trú ở những địa bàn dự báo Cơn bão số 3 sẽ đi qua và gây ảnh hưởng nặng nề, cùng tham gia công tác thông tin bằng tất cả các loại hình báo chí, đảm bảo cung cấp thông tin chuẩn xác, kịp thời.

Báo VietnamPlus ngay lập tức nhập cuộc, xây dựng một kế hoạch thông tin tổng thể và chi tiết. Các phương án tác nghiệp được xây dựng linh hoạt ứng phó với tình hình mưa bão với tôn chỉ: Chất lượng, hiệu quả thông tin, an toàn cho phóng viên.

Tòa soạn điều động phóng viên có mặt tại hiện trường, vượt qua những khó khăn, hiểm nguy để ghi lại những khoảnh khắc chân thực về sự tàn phá khủng khiếp của cơn bão lịch sử, những nỗ lực vượt bậc của người dân và các cấp chính quyền chống chọi với bão, những thiệt hại nặng nề, các biện pháp khắc phục hậu quả và cuộc sống người dân sau cơn bão lớn… Tùy theo ngành mảng được phân công, các phóng viên có những tin bài nhanh, kịp thời, chuyên sâu, khách quan về thị trường sau bão, ứng phó với tin giả, cứu trợ người dân và các vấn đề an sinh xã hội khác.

Báo Điện tử VietnamPlus cũng là một trong những cơ quan báo chí đầu tiên xây dựng chuyên mục “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, triển khai tuyến bài viết về các chủ đề vươn mình của đất nước trong kỷ nguyên mới, tạo được điểm nhấn, điểm nổi bật, có chiều sâu, tạo sức lan tỏa cao về những thông điệp trong các bài viết, bài phát biểu, bài nói của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đến nay, chuyên mục “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” đã thực hiện được 65 tin bài, có sức lan tỏa tốt.

Phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus trên các nẻo đường tác nghiệp. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo Tổng Biên tập Trần Tiến Duẩn, việc không chủ trương tăng về số lượng tin, bài mà chú trọng nâng cao chất lượng, tích hợp nhiều loại hình trong một sản phẩm như kết hợp tin văn bản-ảnh-video clip-đồ họa đã giúp thông tin của VietnamPlus luôn giữ vững chất lượng, mang tính chuyên sâu.

“Ngay từ đầu năm, Ban biên tập báo đã ra đề tài, giao nhiệm vụ và luôn kiểm tra, hỗ trợ các phóng viên xây dựng các tuyến bài lớn, đa phương tiện. Ban biên tập cũng giao Phòng Phóng viên phối hợp với phòng Biên tập dựng các bài Mega Story, các dự án multimedia đặc biệt, kết hợp mọi hình thức từ thông tin văn bản, ảnh, video, đồ họa tương tác, báo chí dữ liệu trong các bài viết nhằm tạo ra các tác phẩm chất lượng cao, đem lại trải nghiệm đa phương tiện cho độc giả,” nhà báo Trần Tiến Duẩn nói.

Không ngừng sáng tạo về công nghệ

Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ trong các chiến lược thông tin của ngành, Báo Điện tử VietnamPlus còn tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số báo chí. Nhiều sáng tạo của báo đã truyền cảm hứng, gợi mở xu hướng cho các cơ quan báo chí truyền thông khác ở trong nước.

Kết quả của những nỗ lực là VietnamPlus vinh dự được Bộ Thông tin và Truyền thông xếp thứ 5 trong top 10 cơ quan báo chí chuyển đổi số đạt mức xuất sắc và đứng thứ 3 Top 5 cơ quan báo chí dẫn đầu khối Báo chí Trung ương đạt mức xuất sắc.

“Thực tế, những thứ mà chúng tôi mày mò từ 10-15 năm trước, giờ đây được coi là chuyển đổi số, ví như tìm hiểu nhu cầu độc giả thông qua dữ liệu, thu phí độc giả, hay sáng tạo những tác phẩm báo chí dữ liệu, báo chí thị giác… Nhưng công nghệ thì vẫn không ngừng phát triển, nếu hài lòng với những gì mình đã đạt được, hay dừng lại một chút xíu thôi cũng có thể tụt hậu hoặc để lỡ cơ hội phát triển,” phó Tổng biên tập Nguyễn Hoàng Nhật chia sẻ.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang trao Giải A hạng mục 'Giao diện điện tử Tết ấn tượng' cho đại diện Báo Điện tử VietnamPlus. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Năm 2024, tòa soạn VietnamPlus trở thành cơ quan báo chí đầu tiên sử dụng công nghệ Thực tế ảo tăng cường (AR) với sản phẩm thiệp chúc Tết 3D giúp tăng cường trải nghiệm cho độc giả. Sản phẩm độc đáo này góp phần giúp VietnamPlus giành Giải A Giao diện báo Tết ấn tượng tại Hội Báo Xuân toàn quốc.

Khi truyền thông thay đổi, các nền tảng số trở thành "mặt trận" chính để các cơ quan báo chí chính thống lan tỏa thông tin, đưa các chính sách của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với công chúng, VietnamPlus cũng đã hoàn thiện hệ sinh thái số, áp dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao chất lượng-hiệu quả tuyên truyền, cũng như đa dạng hóa nguồn thu cho báo chí.

Sau những sản phẩm đoạt giải quốc tế như RapNewsPlus, Chatbot, nâng cấp thành trợ lý ảo ra lệnh bằng giọng nói trên loa Maika trong dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, VietnamPlus vẫn tiếp tục trình làng những sản phẩm mang tính đột phá như tác phẩm dạng 3D tương tác (3D interactive) chào mừng 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).

Mới đây, VietnamPlus ra mắt sản phẩm đặc biệt mừng ngày Giải phóng Thủ đô. Các dấu mốc lịch sử từ năm 1945 đến 1954 được kể lại bằng công nghệ tương tác 3D (Interactive 3D), đem lại trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ cho độc giả, khẳng định sức mạnh của thể loại báo chí đa phương tiện.

Đây là một trong những sản phẩm 3D tương tác đầu tiên của báo chí Việt Nam, đem tới trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ cho độc giả. Theo đó, những câu chuyện lịch sử sẽ được kể lại một cách sống động theo hình thức khác biệt, cho phép độc giả nhập vai vào câu chuyện trong quá khứ.

“Xu hướng phát triển của báo chí thế giới hiện nay là mọi thể loại báo chí sẽ cùng hội tụ ở không gian số. Mỗi khi có dịp tham dự các hội thảo quốc tế, thăm các cơ quan báo chí hàng đầu khu vực và thế giới, chúng tôi không cảm thấy mình lạc nhịp mà tự tin với những chiến lược đã đề ra,” ông Nhật cho biết thêm.

Sản phẩm đặc biệt mừng ngày Giải phóng Thủ đô.

Cũng theo ông Nhật, tới đây VietnamPlus sẽ sớm ban hành quy chế sử dụng Trí tuệ Nhân tạo trong quá trình sản xuất báo chí tại tòa soạn, trở thành một trong những cơ quan báo chí đầu tiên tại Việt Nam thực hiện công việc này, khi mà làn sóng AI đang tác động mạnh mẽ đến mọi ngóc ngách của đời sống xã hội.

“AI không thay thế được con người, nhưng nó sẽ giúp nâng cao hiệu suất công việc, hỗ trợ để các phóng viên, biên tập viên tạo ra những sản phẩm báo chí chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của độc giả. Khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, báo chí cũng cần tự đổi mới không ngừng để đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ mới,” ông Nhật nhấn mạnh.

Ghi danh trên ‘bảng vàng’ các giải báo chí

Năm 2024, VietnamPlus tiếp tục có một mùa giải báo chí thành công khi liên tiếp được xướng tên tại “bảng vàng” các giải thưởng báo chí cấp quốc gia, bộ ngành Trung ương.

Tại Giải báo chí quốc gia lần thứ 18 (năm 2023), loạt 5 bài “Thảm họa khốc liệt từ thiên tai, sạt lở đất đá: Còn phá, còn đau!” của nhóm tác giả Võ Mạnh Hùng, Nguyễn Hoài Nam đã đoạt Giải A.

Tác giả Võ Mạnh Hùng, Báo Điện tử VietnamPlus được trao giải A. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Để hoàn thành tác phẩm này, trong suốt gần 5 tháng trời, nhóm phóng viên VietnamPlus đã đi thực tế tại hàng chục “điểm nóng” về thiên tai, sạt lở ở gần 30 tỉnh, thành phố trên cả nước. Họ đã leo rừng, lội suối, vượt hành trình gần 5.000km, tác nghiệp tại nhiều khu vực đã và đang bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở, để dóng lên hồi chuông cảnh tỉnh: Muốn hạn chế thiệt hại bởi thiên tai, sạt lở, có rất nhiều việc phải làm, rất nhiều bộ, ban, ngành, các cấp chính quyền và mọi người dân cần vào cuộc.

Tại Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng lần thứ VIII (giải Búa Liềm Vàng năm 2023), nhóm tác giả Phạm Mai-Võ Hoàng Long giành Giải A cho loạt bài “Thiếu giáo viên khắp cả nước, ngành giáo dục chật vật đổi mới.”

Ở cấp Ngành, tại Giải thưởng báo chí Thông tấn xã Việt Nam năm 2023, VietnamPlus cũng đã giành đến 4 giải thưởng gồm Giải A (Điện tử) cho loạt bài “Thảm họa khốc liệt từ thiên tai, sạt lở đất đá: Còn phá, còn đau!” (Hùng Võ, Võ Long, Hoài Nam); Giải B (Đối ngoại) cho loạt bài “Khẳng định chủ quyền ở biển Đông: Bản hòa ca hùng cường củng cố thế trận an ninh trên biển” (Thùy Giang); Giải C (Điện tử) thuộc về chùm Podcast “Thưởng thức 7 loại hình âm nhạc cổ Việt Nam là Di sản của nhân loại” (Bích Hằng); Giải C (Truyền hình) thuộc về tác phẩm “Tuồn lậu thú rừng vào Việt Nam bất chấp nguy cơ dịch bệnh: mánh khóe, luật ngầm và độc quyền” (Hùng Võ, Hoài Nam).

Tại các giải thưởng báo chí do các Bộ, ngành tổ chức, năm qua, loạt bài “Đi tìm lời giải cho bài toán xóa ‘vùng trắng’ thiết chế văn hóa cơ sở” của tác giả Đỗ Minh Thu đã đoạt Giải Ba Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ Hai năm 2024.

Loạt bài “Bảo hiểm nhân thọ: Lắp ‘tay vịn cho cầu thang’ không chỉ để trang trí” của tác giả Hạnh Nguyễn đoạt Giải Đặc biệt tại Giải Báo chí về Bảo hiểm 2023.

Mới đây nhất, ngày 11/11, loạt bài "Từ lời kêu gọi thắp sáng vùng cao của Đảng đến kỳ tích giáo dục Điện Biên" của nhóm tác giả Phạm Mai-Thùy Giang đã giành Giải A Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023-2024.

Phóng viên Phạm Mai, Báo điện tử VietnamPlus nhận giải A Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Nhà báo Nguyễn Thị Tám, Phó Tổng Biên tập, Thư ký chi hội nhà báo báo Điện tử VietnamPlus, tự hào chia sẻ rằng tất cả các phóng viên VietnamPlus đều đã ít nhất một lần nhận được giải thưởng báo chí cấp quốc gia hoặc cấp ngành Trung ương, đặc biệt có những phóng viên đã nhiều năm liên tiếp bước lên bục danh giá nhất của các giải báo chí cấp quốc gia.

“Chúng tôi luôn tâm niệm làm báo không phải vì giải thưởng, mục tiêu cao nhất là phục vụ độc giả, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tờ báo; nhưng không thể phủ nhận những giải thưởng báo chí là nguồn nguồn động viên, sự khích lệ to lớn với đội ngũ những người làm báo của VietnamPlus, để chúng tôi thêm vững tin mình đang đi đúng hướng trong dòng chảy thông tin, đang chạm được tới những vấn đề nóng bỏng trong xã hội mà độc giả quan tâm. Những nỗ lực được ghi nhận đã tiếp thêm nhiều động lực cho chúng tôi trên hành trình chinh phục những dấu mốc mới,” bà Nguyễn Thị Tám nhận định.

Thắp sáng ngọn lửa trách nhiệm xã hội

Trong hành trình 16 năm phát triển của mình, Báo Điện tử VietnamPlus luôn duy trì các hoạt động thiện nguyện, nêu cao trách nhiệm xã hội của một cơ quan báo chí chính thống.

Trong cái nắng gay gắt giữa tháng Bảy, các cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Điện tử VietnamPlus - với sự phối hợp của Samsung Việt Nam - đã có chuyến về huyện miền núi Anh Sơn (tỉnh Nghệ An, giáp biên giới Việt-Lào) thực hiện nhiều hoạt động nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ, chia sẻ với những người đang bảo vệ biên cương của Tổ quốc cũng như động viên người dân khó khăn vùng biên giới Việt-Lào.

Báo Điện tử VietnamPlus đã dâng tặng 500 bộ lọ hoa và bát hương để gắn lên phần mộ các liệt sỹ an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc tế Việt-Lào. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc tế Việt-Lào (thị trấn Anh Sơn), đoàn đã kính cẩn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ Việt Nam đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc và tình hữu nghị quốc tế giữa hai nước Việt- Lào.

Sau lễ dâng hương, đoàn Báo Điện tử VietnamPlus đã trao tặng Ban quản lý nghĩa trang 500 bộ bát hương, lọ hoa đá để gắn lên phần mộ của các anh hùng liệt sỹ; trao tặng Ban quản lý Nghĩa trang cây nước nóng-lạnh phục vụ khách đến thăm viếng.

Tiếp tục hành trình, đoàn đã vượt hơn 20km đường đồi núi hiểm trở để đến thăm Đồn Biên phòng Phúc Sơn, đóng quân tại bản Cao Vều 1. Đồn có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ gần 27km đường biên giới với địa hình phức tạp, nhiều núi cao, vực sâu, khó đi lại.

Hoạt động thiện nguyện của Báo Điện tử VietnamPlus tại huyện miền núi Anh Sơn (tỉnh Nghệ An, giáp biên giới Việt-Lào). (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Để khám chữa bệnh miễn phí cho người dân nơi phên dậu của Tổ quốc, đồn biên phòng đã thực hiện mô hình “Tủ thuốc biên cương.” Tại đây, Báo Điện tử VietnamPlus đã trao tặng một cây nước nóng lạnh và 10 triệu đồng cho “Tủ thuốc biên cương” của đơn vị, nhằm góp phần cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe cho bà con.

Với sự kết nối của Đồn Biên phòng Phúc Sơn, Báo Điện tử VietnamPlus còn tổ chức Chương trình Trao yêu thương tới trẻ em vùng biên giới với 29 suất quà khuyến học cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Trung học cơ sở Phúc Sơn và Trường Tiểu học Phúc Sơn, hỗ trợ các em có thêm dụng cụ học tập trang bị cho năm học mới.

Vừa qua, Cơn bão Yagi khiến Làng Nủ, Nậm Tông, Kho Vàng, A Lù ở tỉnh Lào Cai thiệt hại khủng khiếp về người và kinh tế. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều,” góp phần chữa lành vết thương từ những đổ nát do chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ, ngày 23/9, liên Chi đoàn Báo Điện tử VietnamPlus, Báo Việt Nam News, Ban biên tập tin Đối ngoại Thông tấn xã Việt Nam đã trao tặng 50 suất quà, 300 bộ quần áo trẻ em, 1.600 vở ô ly và 600 chiếc bút cho các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ngải Thầu, xã A Lù. Ngoài ra, đoàn thanh niên đã trao 30 triệu đồng tiền mặt cho ban giám hiệu Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ngải Thầu, để sửa chữa khu nhà ăn cho các em học sinh bán trú, đảm bảo an toàn trước mưa lũ.

Đại diện liên Chi đoàn Báo Điện tử VietnamPlus, Báo Việt Nam News, Ban biên tập tin Đối ngoại trao quà tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ngải Thầu. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Theo Phó Tổng Biên tập Khúc Thanh Thủy, hoạt động thiện nguyện năm 2024 không chỉ thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc của tập thể cán bộ, nhân viên Báo Điện tử VietnamPlus đối với các anh hùng liệt sỹ và những người đang bảo vệ biên cương của Tổ quốc mà còn là sự sẻ chia, động viên kịp thời tới người dân khó khăn vùng biên giới Việt-Lào.

“Hành trình thiện nguyện thiết thực và ý nghĩa đã được lãnh đạo và phóng viên, biên tập viên Báo Điện tử VietnamPlus tận tâm thực hiện trong những năm qua trên nhiều vùng miền của Tổ quốc, từ địa đầu Hà Giang tới mũi Cà Mau, năm nay, chúng tôi dành trọn ân tình cho tháng Bảy tri ân,” bà Khúc Thanh Thủy cho biết.

Phát triển VietnamPlus thành báo điện tử đối ngoại quốc gia mạnh

Là Báo điện tử đối ngoại quốc gia, trong những năm qua, VietnamPlus luôn bám sát những nội dung Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại giai đoạn 2022-2030 trong công tác thông tin tuyên truyền xây dựng các chuyên mục, chuyên đề, bài viết, phóng sự... phù hợp với tình hình và đáp ứng nhu cầu thông tin đối ngoại. Nhờ đó chất lượng nội dung, các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, số lượng tin, bài về thông tin đối ngoại được nâng cao rõ rệt.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao Bằng khen cho Tổng Biên tập Báo Điện tử VietnamPlus. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Điểm nhấn về công tác thông tin đối ngoại, thứ nhất là giữ vững tính định hướng, dẫn dắt trong các luồng thông tin chủ lưu, sự kiện trọng đại của đất nước; thứ hai, phối hợp với Ban biên tập Tin Đối ngoại ra mắt giao diện mới, mở thêm chuyên mục mới Ý kiến-Bình luận, tổ chức sản xuất bản tin âm thanh (podcast); thực hiện các bài báo đối ngoại chuyên sâu, có hàm lượng thông tin tốt, viết trực tiếp bằng 5 tiếng nước ngoài (Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Nga) để thu hút, hấp dẫn độc giả người nước ngoài, phủ sóng trên mọi nguồn/kênh xuất bản để đưa báo chí chính thống là dòng thông tin chủ lưu, đẩy mạnh giá trị của nội dung lấy việc triển khai thành công các tuyến bài theo xu thế này là điểm mạnh quan trọng để khẳng định vị thế của Báo điện tử chính thức của cơ quan thông tấn quốc gia.

VietnamPlus đang đặt mục tiêu phấn đấu là báo điện tử đối ngoại quốc gia mạnh, là kênh thông tin chính thức về chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, chiếm lĩnh mặt trận thông tin đối ngoại. Tổng Biên tập Trần Tiến Duẩn

Theo Tổng Biên tập Trần Tiến Duẩn, VietnamPlus đang đặt mục tiêu phấn đấu là báo điện tử đối ngoại quốc gia mạnh, là kênh thông tin chính thức về chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, chiếm lĩnh mặt trận thông tin đối ngoại, thực sự trở thành kênh thông tin chính thống tin cậy của Đảng và Nhà nước, góp phần tuyên truyền đối nội-đối ngoại hiệu quả các đường lối, chính sách của Việt Nam, góp phần định hướng trong dư luận và công khai phản bác những quan điểm sai trái, lệch lạc, giữ vững tính chính trị-xã hội của báo.

Giao diện 6 ngôn ngữ của Báo Điện tử VietnamPlus.

Ngoài tiếp tục phát huy thế mạnh các tuyến bài lớn, điều tra chuyên sâu, cầu kỳ, VietnamPlus phấn đấu giữ vững mạch đổi mới, sáng tạo, tăng cường sản xuất các sản phẩm thông tin đa phương tiện theo xu hướng báo chí mới, hiện đại trên nền tảng công nghệ số, bao gồm cả cung cấp thông tin lên các trang mạng xã hội để thu hút độc giả. Ứng dụng công nghệ báo chí hiện đại, thực hiện đa phương tiện ở tất cả các khâu: Sản xuất, biên tập, quản lý điều hành. Thực hiện các bài phân tích, đánh giá, giới thiệu hình ảnh Việt Nam để thu hút độc giả khó tính người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài.

Báo Điện tử VietnamPlus chú trọng thực hiện Quyết định số 1976 ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển một số báo in và báo điện tử đối ngoại quốc gia (Việt Nam News, Báo ảnh Việt Nam, VietnamPlus) giai đoạn 2022-2030, trong đó, dự kiến xây dựng thêm phiên bản 3 ngữ: Tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật Bản và tiếng Đức từ nay đến năm 2030 và phát trên mạng Internet thông qua cổng thông tin điện tử của Thông tấn xã Việt Nam để cung cấp cho hệ thống truyền thông và độc giả sử dụng ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc, Nhật Bản và Đức./.

Tặng thưởng của Đảng và Nhà nước dành cho Báo Điện tử VietnamPlus Huân chương Lao động hạng Ba (2013) Huân chương Lao động Hạng Nhì (2018) Huân chương Lao động Hạng Nhất (2023) Ba lần nhận Cờ Thi đua Chính phủ (các năm 2010, 2012, 2016) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2012)

Tập thể Báo Điện tử VietnamPlus. (Ảnh: PV/Vietnam+)