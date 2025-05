VNGGames, VTC cùng thắng giải Nhà phát hành game xuất sắc của năm 2025

Tối 26/5 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ vinh danh Giải thưởng Game Việt Nam - Vietnam Game Awards 2025.

Năm nay, Vietnam Game Awards có một số điều chỉnh và mở rộng hạng mục giải thưởng so với năm trước. Theo đó, bốn hạng mục Nhân vật game được yêu thích nhất, Game Việt thành công toàn cầu, Nhà phát triển game xuất sắc và Giải đấu Thể thao điện tử của năm lần đầu tiên góp mặt trong cơ cấu giải thưởng nhưng đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng game thủ.

Đặc biệt, tại giải thưởng năm nay, số lượng các game và nhà phát triển Việt Nam tại hạng mục có sự tăng trưởng rõ rệt khi có tới 44 đề cử góp mặt tại 5 giải thưởng thuộc hạng mục The Golden Sun. Theo Ban tổ chức, vòng Chung kết (từ 18/4/2025 đến 15/5/2025) tiếp tục thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng game khi vượt mốc 2 triệu lượt bình chọn.

Riêng 06 hạng mục: Cộng đồng game được yêu thích nhất; Nhân vật game được yêu thích nhất; Cộng đồng Thể thao điện tử được yêu thích nhất; Nhà mạng được yêu thích nhất; Kênh thanh toán được yêu thích nhất; Đồ uống game thủ yêu thích nhất sẽ hoàn toàn dựa trên bình chọn (sự yêu thích) của cộng đồng.

Ở hạng mục Nhà phát hành game xuất sắc của năm, hai đơn vị cùng được xướng tên là VNGGames và VTC. Đây là giải thưởng có sự cạnh tranh gay gắt giữa điểm bình chọn từ độc giả và chấm điểm từ hội đồng chuyên môn.

Như vậy, đã 3 năm liên tiếp VNGGames dành được giải thưởng quan trọng này. Ngoài ra, cả hai đơn vị đều có đóng góp lớn cho ngành game Việt, với VNGGames phát hành hơn 200 tựa game tại Việt Nam, vươn ra quốc tế với hơn 40 game, trong khi VTC có hệ sinh thái phát hành phong phú từ PC đến mobile với 20 năm kinh nghiệm phát hành và sản xuất game.

VNGGames và VTC được vinh danh là Nhà phát hành game xuất sắc của năm. (Ảnh: Vietnam GameVerse)

"Đây là giải thưởng danh giá, quan trọng nhất của Vietnam GameVerse. Xin chúc mừng VNGGames ba năm liên tiếp và chúc mừng VTC đã có cuộc trở lại ngoạn mục," ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử. Năm ngoái, vị trí này thuộc về VNGGames và Gamota.

Hạng mục The Golden Gear dành cho thiết bị và dịch vụ game ghi nhận chiến thắng của nhiều cái tên mới: Acer Predator Helios 18 AI là laptop chơi game xuất sắc, Nubia Red Magic 10 Pro vượt qua iPhone 16 Pro Max và Galaxy S25 Ultra để thắng hạng mục điện thoại chơi game. FPT được vinh danh là nhà mạng được yêu thích nhất; MoMo tiếp tục ghi dấu là kênh thanh toán được yêu thích; và nước tăng lực Abben tạo bất ngờ khi giành giải đồ uống được yêu thích.

Ở nhóm giải The Golden Star, Liên Quân Mobile được vinh danh là game Thể thao điện tử xuất sắc. Tuyển thủ Lã Phương Tiến Đạt (Himass) giành giải cá nhân nổi bật; đội The Expendables trở thành đội tuyển xuất sắc nhất sau loạt thành tích toàn cầu. Giải đấu esport của năm thuộc về CFS Summer Championship 2024 – giải quốc tế do VTC tổ chức tại Việt Nam. Về cộng đồng, chiến thắng gọi tên Valorant Vietnam, nổi bật với hệ thống giải đấu, hoạt động cộng đồng bài bản.

(Ảnh: Vietnam GameVerse)

Mảng game Việt The Golden Star năm nay ghi nhận sự áp đảo của Silkroad Origin Mobile - Huyền Thoại Lữ Khách khi thắng ba giải lớn: Game Việt có gameplay hay nhất, Thiết kế đồ họa xuất sắc và Game Việt của năm.

Bên cạnh đó, Wood Screw Puzzle - trò chơi giải đố đơn giản nhưng đạt hơn 100 triệu lượt tải toàn cầu, được trao giải Game Việt thành công toàn cầu. iKame Global cũng lần đầu nhận giải Nhà phát triển game xuất sắc, ghi nhận hành trình hơn 10 năm đưa sản phẩm Việt vươn tầm thế giới.

Vietnam GameVerse 2025: Cơ hội đưa ngành game Việt Nam phát triển Với chủ đề Connecting Verses, Vietnam GameVerse 2025 tạo không gian kết nối toàn diện, nơi game thủ, nhà phát triển, đơn vị phát hành và doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu và trải nghiệm công nghệ mới.

Nhân vật game được yêu thích nhất là là Hàn Bảo Quân và Đàm Hoa Liên từ game Yulgang Origin VTC. Giải Cộng đồng game được yêu thích nhất gọi tên Võ Lâm Truyền Kỳ - tượng đài hơn 20 năm tuổi với lượng fan đông đảo và gắn bó, trong khi chính tựa game này cũng được trao giải Game vượt thời gian, ghi nhận những đóng góp bền bỉ cho lịch sử ngành game Việt.

Võ Lâm Truyền Kỳ - tượng đài hơn 20 năm tuổi được trao giải Game vượt thời gian, ghi nhận những đóng góp bền bỉ cho lịch sử ngành game Việt. (Ảnh: Vietnam GameVerse)

Ở hạng mục Game của năm, Tiếu Ngạo - do Gamota phát hành vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như Zenless Zone Zero, Thiên Long Bát Bộ hay Thiện Nữ để được xướng tên.

Bên cạnh Lễ vinh danh Giải thưởng Game Việt Nam - Vietnam Game Awards 2025, trong hai ngày 26 - 27/5/2025, Ngày hội Game Việt Nam cũng diễn ra những hoạt động hấp dẫn khác bao gồm: Diễn đàn Game Việt Nam 2025, Chung kết GameHub, Hoạt động giải trí.

Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ dành riêng không gian và các khung giờ để thực hiện hoạt động kết nối doanh nghiệp, gặp gỡ các nhà phát triển game nước ngoài, qua đó tích cực thúc đẩy sự kết nối, hợp tác và đầu tư giữa các đơn vị trong hệ sinh thái game tại Việt Nam và quốc tế./.