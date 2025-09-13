Vụ cầu Hòa Xuân ách tắc: Sở Xây dựng Đà Nẵng chưa nhận hồ sơ thẩm định thiết kế của Dự án Spana Tower

Khu vực hai đầu cầu Hòa Xuân nhiều năm nay bị ách tắc giao thông nghiêm trọng. Trước tình trạng trên, thành phố đã phải quyết định chi hơn 1.000 tỉ đồng để làm dự án mở rộng cầu và nút giao. Trả lời cử tri về dự án xây dựng 2 tòa tháp chung cư tại khu vực đầu cầu Hòa Xuân, đại diện Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết chưa nhận được hồ sơ thiết kế của dự án, do đó chưa đủ cơ sở đánh giá tác động giao thông.

Mới đây, trước ý kiến lo ngại của cử tri thành phố Đà Nẵng về việc Chủ đầu tư dự án xây dựng 2 tòa tháp chung cư tại đầu cầu Hòa Xuân có gây xung đột giao thông hay không, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết, chưa nhận được hồ sơ thiết kế của dự án liên quan nên chưa đủ cơ sở đánh giá dự án.

Trước đó, ngày 26/8, Cổng góp ý Đà Nẵng tại địa chỉ gopy.danang.gov.vn nhận được kiến nghị của công dân với nội dung:

“Khu vực hai đầu cầu Hòa Xuân nhiều năm nay bị ách tắc nghiêm trọng. Trước tình trạng trên, thành phố đã phải quyết định chi hơn 1.000 tỉ để làm dự án mở rộng cầu và nút giao. Tuy nhiên, cầu chưa xây thì phía đầu cầu phía phường Hòa Xuân đang được quảng cáo xây dựng 2 tòa căn hộ kẹp ngay sát cầu, và thực địa đang thấy triển khai. Vậy xin hỏi Sở Xây dựng quy hoạch này cụ thể như thế nào? Việc cho xây dựng 2 tòa tháp chung cư có gây xung đột giao thông hay không? Việc chi tiền tỉ mở rộng cầu để giải quyết ách tắc giao thông nhưng lại cho xây dựng 2 tòa căn hộ ngay sát chân cầu có mâu thuẫn về quy hoạch hay không?”

Kiến nghị của công dân và trả lời của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng tại Cổng góp ý Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Ngày 9/9, trả lời kiến nghị, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết, đối với quy hoạch của dự án, ngày 06/9/2018, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3905/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân và Tổng mặt bằng được phê duyệt kèm theo, trong đó, các lô đất A1-3, A1-4 được quy hoạch là Đất thương mại dịch vụ - chung cư cao cấp.

Vị trí xây dựng 2 tòa nhà chung cư này nằm tại nút giao thông cầu Hòa Xuân, phường Hòa Xuân là nơi thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông giờ cao điểm. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Tuy nhiên, đối với lo ngại xung đột giao thông tại khu vực 2 tòa tháp đang xây dựng của dự án.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng sẽ lưu ý và xem xét cụ thể, chi tiết về phương án tổ chức giao thông để đánh giá tác động trong quá trình thẩm định thiết kế khi nhận được đầy đủ hồ sơ do các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Sở Xây dựng Đà Nẵng chưa nhận được hồ sơ thiết kế có liên quan đến việc xây dựng 2 tòa tháp chung cư để có ý kiến chuyên môn về phương án tổ chức giao thông nên chưa đủ cơ sở đánh giá về việc có gây ra xung đột giao thông hay không.

Được biết, khu vực kiến nghị của người dân nằm tại nút giao đầu cầu Hòa Xuân thuộc phường Hòa Xuân. Tại đây đang có 2 công trình đang xây dựng nằm kẹp 2 bên cầu Hòa Xuân. Khu vực này đang được Chủ đầu tư rào tôn lại và thi công xây dựng rầm rộ.

Theo thông tin quảng cáo thì dự án tên Spana Tower, quy mô dự án là 2 tòa căn hộ với 22 tầng nổi, 2 tầng hầm, hơn 1.281 căn hộ, phục vụ cho khoảng 4.000 cư dân./.