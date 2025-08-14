Bộ Xây dựng: Một số dự án vẫn để xảy ra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa có Công điện gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Ban Quản lý dự án thuộc Bộ về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng giao thông.

Theo đó, hiện nay, ngành Xây dựng đang triển khai đồng loạt các dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông trên phạm vi toàn quốc, trong đó có nhiều công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia.

Xác định an toàn lao động trong thi công xây dựng luôn là yếu tố quan trọng, thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều Công văn, Công điện, Chỉ thị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình nói chung và trong thi công xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông nói riêng.

Nhìn nhận công tác quản lý an toàn lao động vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng, tại một số công trình vẫn để xảy ra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật như sập tấm ván khuôn cống hộp tại Dự án thành phần đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt, sạt lở hào tuyến cáp ngầm tại Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, rơi ngã từ trên cao tại Dự án thành phần đoạn Cần Thơ-Hậu Giang.

Đặc biệt là ngày 11/8, tại công trường Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn-Chí Thạnh đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm 2 người tử vong và 1 người bị thương. Đây là vụ tai nạn gây thiệt hại lớn về người, ảnh hưởng đến tiến độ dự án, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp bách phải rà soát, siết chặt hơn nữa công tác quản lý an toàn lao động trên các công trường xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông.

Để ngăn ngừa các vụ việc tương tự tái diễn, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người lao động, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Ủy ban nhân nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc, Ủy ban nhân dân cấp xã tăng cường tổ chức kiểm tra, rà soát toàn diện công tác quản lý an toàn lao động tại các công trình xây dựng trên địa bàn, đặc biệt là công trình kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm. Nội dung kiểm tra phải tập trung vào biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy móc, thiết bị, phương tiện thi công; chú trọng các hạng mục thi công ở địa hình đồi núi, mái dốc cao, khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, sập đổ.

Địa phương yêu cầu dừng thi công ngay khi phát hiện các nguy cơ gây mất an toàn và yêu cầu các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng phải có biện pháp khắc phục ngay, tập trung bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người lao động trước khi thi công trở lại; kiên quyết xử lý vi phạm theo thẩm quyền, bao gồm đình chỉ thi công, thu hồi giấy phép xây dựng hoặc kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính khi xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Các Ban Quản lý dự án thuộc Bộ Xây dựng chỉ đạo các nhà thầu thi công xây dựng tại các công trình thuộc phạm vi quản lý kiện toàn hệ thống quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng; quy định trách nhiệm về an toàn lao động đến từng bộ phận, tổ, đội và các cá nhân; tổ chức huấn luyện an toàn lao động bắt buộc; rà soát, bổ sung và chuẩn hóa các nội quy lao động, quy trình quản lý, biện pháp an toàn lao động.

Các ban quản lý dự án thuộc Bộ Xây dựng tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát, chủ động nhận diện các nguy cơ, loại bỏ các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại trước khi thực hiện công việc, không để tồn tại các rủi ro tiềm ẩn; lập và diễn tập phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp, biện pháp sơ cứu cho người bị tai nạn lao động; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan quản lý chuyên ngành để kịp thời tiếp nhận thông tin cảnh báo, chỉ đạo và hỗ trợ xử lý sự cố kỹ thuật, tai nạn lao động./.

Khắc phục hậu quả vụ sập giàn giáo tại công trường cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.