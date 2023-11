Vụ Vạn Thịnh Phát và SCB: Trên 5 triệu USD là tiền nhận hối lộ lớn nhất đến nay

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên phát biểu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 22/11, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức thông báo kết quả Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Hai Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương là ông Đặng Văn Dũng và ông Nguyễn Văn Yên chủ trì buổi thông báo.

Thông tin tại cuộc họp cho thấy, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung, công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nói riêng tiếp tục được đẩy mạnh, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả hơn cả ở Trung ương và địa phương; tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo cơ bản đáp ứng yêu cầu của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo, có vụ vượt kế hoạch đề ra.

Nổi bật là từ sau Phiên họp 24 đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố mới 3 vụ án với 9 bị can, khởi tố bổ sung 95 bị can trong 12 vụ án; kết luận điều tra 7 vụ án với 174 bị can, kết luận điều tra bổ sung 3 vụ án với 21 bị can; truy tố 5 vụ án với 71 bị can; xét xử sơ thẩm 2 vụ án với 38 bị cáo; xét xử phúc thẩm 5 vụ án với 11 bị cáo.

Cơ quan chức năng đã chủ động phát hiện, quyết liệt đấu tranh, mở rộng điều tra, khởi tố mới nhiều bị can trong các vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, vi phạm có tổ chức, liên quan đến nhiều bộ, ngành, địa phương, cả trong khu vực nhà nước và ngoài khu vực nhà nước, gây bức xúc trong nhân dân, như vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức có liên quan đã mở rộng điều tra, khởi tố thêm 2 vụ án, khởi tố mới 72 bị can…

Tại cuộc thông báo, phóng viên đã nêu nhiều câu hỏi xung quanh vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và một số đơn vị khác đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc tất cả thành viên đoàn thanh tra liên ngành thời điểm thanh tra đã nhận tiền, quà và lợi ích vật chất từ Ngân hàng SCB, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên khẳng định, với số tiền nhận hối lộ trên 5 triệu USD, đây là vụ nhận hối lộ lớn nhất từ trước đến nay, tính đến thời điểm hiện tại.

Đồng thời, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương xác nhận thông tin, vào thời điểm đó, tất cả thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra dù ít dù nhiều đều nhận tiền, nhận quà; riêng Trưởng Đoàn Thanh tra nhận trên 5 triệu USD.

Theo ông Nguyễn Văn Yên, trong quá trình điều tra, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã chỉ đạo sát sao, chặt chẽ, có hệ thống. Đặc biệt, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Toà án Nhân dân Tối cao đã phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tố tụng Trung ương, nghiên cứu, phân tích đánh giá đúng tính chất, mức độ và bản chất sai phạm.

Những trường hợp sai phạm nhận tiền lớn, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã bị khởi tố và đề nghị truy tố. Một số người còn lại, các cơ quan sẽ cân nhắc tính chất, mức độ và đặc biệt là nguyên nhân, bối cảnh nhận tiền để xem xét. Nếu số tiền nhỏ, không có động cơ…, các cơ quan sẽ xem xét để xử lý, ông Nguyễn Văn Yên nhấn mạnh.

Khi quy vào tội nhận hối lộ, phải căn cứ vào đặc trưng cấu thành tội nhận hối lộ, tức là giữa đưa và nhận phải có cam kết làm việc gì đó để có lợi cho bên đưa, hoặc không làm gì đó đem lại lợi ích cho bên đưa.

"Trường hợp đoàn kiểm tra, thanh tra có vi phạm đã được phân tích, đánh giá kỹ lưỡng. Một số đối tượng rơi vào tình cảnh không có thỏa thuận, không có cam kết, đòi hỏi. Họ nhận số tiền ít vào dịp lễ, Tết. Căn cứ vào chủ trương của Đảng về chính sách nhân đạo, giữa công và tội, xét thấy một số trường hợp này không xử lý về hình sự nhưng sẽ xử lý nghiêm bằng kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính," ông Nguyễn Văn Yên nêu rõ.

Liên quan đến việc xét xử một số người đang bỏ trốn, bị truy nã trong vụ án Vạn Thịnh Phát, ông Nguyễn Văn Yên cho hay, chủ trương xử lý đối tượng bỏ trốn truy nã đã được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo nhất quán. Pháp luật Việt Nam đã có quy định. Với các đối tượng là người Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, có đủ căn cứ chứng minh rằng đã phạm tội, đủ căn cứ điều kiện để đưa ra xét xử, sẽ tiếp tục quyết định xét xử vắng mặt.

“Đây là chủ trương thống nhất, không chỉ riêng với vụ án này, mà nhất quán với bất cứ vụ án nào," ông Nguyễn Văn Yên nói.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết thêm, để cụ thể chủ trương và quy định của luật, các cơ quan đang xây dựng cơ chế, chính sách thống nhất, nhưng việc này cần phải có thời gian. Cơ chế này đang được nghiên cứu, tổng kết đánh giá và có thể sẽ rút ra những cơ chế như án lệ để sau này có vụ tương tự có thể xét xử./.