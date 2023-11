Vụ xe jeep bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng: Khởi tố, bắt tạm giam 3 người

Ngô Thanh Nghĩa, Phó giám đốc Khu Du lịch Làng Cù Lần bị bắt tạm giam. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 15/11, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (PC01), Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập, tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 người là lãnh đạo, nhân viên Khu Du lịch Làng Cù Lần (xã Lát, huyện Lạc Dương).

Đây là những người có liên quan đến vụ xe jeep chở 4 du khách người Hàn Quốc bị lũ cuốn trôi và thiệt mạng ngày 24/10. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn.

Theo các Lệnh bắt bị can để tạm giam số 68, 69 và 70/QĐ-VPCQCSĐT ngày 13/11/2023, ba bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Ngô Thanh Nghĩa (sinh năm 1968, trú tại phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh), Phó Giám đốc Khu Du lịch Làng Cù Lần; Võ Tân Bình (sinh năm 1988, quê quán tỉnh An Giang; tạm trú xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng), nhân viên Khu Du lịch Làng Cù Lần và Võ Lê Thái (sinh năm 1993, quê quán tỉnh An Giang; tạm trú tại Khu Du lịch Làng Cù Lần) là nhân viên lái chiếc xe xảy ra tai nạn. Các bị can bị tạm giam trong 4 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, qua quá trình điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, Cơ quan Điều tra xác định các bị can có hành vi "Vô ý làm chết người," quy định tại khoản 2, Điều 128 Bộ luật Hình sự.

Ngày 24/10, phóng viên TTXVN đã thông tin vụ việc Khu Du lịch Làng Cù Lần sử dụng xe 5 chỗ hiệu U Oát (UAZ) chở khách du lịch trải nghiệm dọc suối trong khu du lịch này, bất ngờ bị lũ quét làm lật xe. Thời điểm này, xe có 5 người gồm 4 du khách Hàn Quốc (hai nam, hai nữ, đều từ 60 tuổi trở lên) và một lái xe người Việt Nam.

Vụ xe jeep bị lũ cuốn: Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo tập trung khắc phục sự cố Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng được giao nhiệm vụ chủ động phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao của Hàn Quốc tại Việt Nam và các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương xử lý vụ xe jeep bị lũ cuốn.

Khi xảy ra tai nạn, lái xe và một nam du khách đã thoát ra ngoài nhưng nam du khách sau đó đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Lái xe người Việt Nam bị thương nhẹ. Ba du khách còn lại bị lũ cuốn trôi và tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt để thực hiện cứu hộ, cứu nạn. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, tìm kiếm người bị nạn trong thời gian sớm nhất.

Đến khoảng 16 giờ 30 ngày 24/10, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể ba du khách bị cuốn trôi. Trong ngày, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đề nghị Công ty Trách nhiệm hữu hạn G B Q - đơn vị quản lý Khu Du lịch Làng Cù Lần - tạm ngưng tất cả các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ tại Khu du lịch này và tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân, đồng thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Lực lượng công an đọc quyết định bắt tạm giam Võ Tân Bình - nhân viên Khu Du lịch Làng Cù Lần. (Ảnh: TTXVN phát)

Đến sáng 25/10, thi thể 4 nạn nhân đã được tỉnh Lâm Đồng bố trí xe cấp cứu đưa về Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm việc với Lãnh sự quán Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao, thân nhân các nạn nhân để giải quyết vụ việc.

Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn hỏa tốc số 9320/UBND-GT về việc khắc phục sự cố theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1000/CĐ-TTg ngày 24/10/2023 về việc khắc phục sự cố lật xe do lũ tại Khu Du lịch Làng Cù Lần./.