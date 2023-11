Westlife tỏ tình bằng tiếng Việt, hát loạt ca khúc bất hủ

Sân vận động sáng rực sắc xanh thịnh vượng của hàng nghìn thanh led phát sáng. (Ảnh: Vietnam+)

Những màn trình diễn tuyệt vời trên sân khấu của các chàng trai Westlife cùng màn cổ vũ không thể sung hơn từ gần 16.000 khán giả phủ kín sân vận động Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo ra một đêm diễn bùng nổ, mãn nhãn, đầy cảm xúc.

Đêm diễn của những giấc mơ

Tối 21/11, thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh không mưa, gió nhẹ nhưng không khí trong sân vận động Thống Nhất thì “cháy” hơn bao giờ hết, lên tới gần 16.000 “độ” fan háo hức ngóng chờ đêm diễn đầu tiên của Westlife - The Wild Dreams Tour tại Việt Nam.

Từ 17 giờ, dòng người xếp hàng check-in đã kéo dài tại cả 3 cổng soát vé của sân vận động để được sống lại phút giây thanh xuân tươi đẹp cùng những bản tình ca bất hủ của 4 chàng trai Westlife.

VPBank đưa Westlife về Việt Nam, tăng thêm một đêm diễn mới Đại diện AMO vừa xác nhận việc Westlife đã đạt được thoả thuận sẽ có 2 đêm diễn tại TP.HCM và VPBank là đơn vị tài trợ lớn nhất đưa Westlife đến Việt Nam.

Hơn 19 giờ, toàn bộ các hàng ghế tại sân vận động đã được khán giả lấp đầy. Khi ánh đèn vụt tắt, toàn bộ sân vận động sáng rực một sắc xanh thịnh vượng của hàng nghìn thanh LED phát sáng từ Ngân hàng VPBank, nhà tài trợ lớn nhất của hai đêm diễn đưa Westlife đến Việt Nam lần này. Người hâm mộ liên tục reo hò đầy phấn khích.

Sau đoạn clip giới thiệu đậm chất nghệ thuật, 4 chàng “lãng tử của những bản tình ca” đã xuất hiện trước khán giả Việt Nam. Chờ đợi mòn mỏi suốt 12 năm, cuối cùng những fan hâm mộ Việt cũng đã được hoà giọng cùng thần tượng với ca khúc mở màn Starlight cùng giai điệu đầy sôi động và pháo hoa và hoa giấy ngập trời, tạo nên một khung cảnh choáng ngợp và xúc động.

Khung cảnh choáng ngợp và cảm xúc cùng sự xuất hiện của 4 chàng lãng tử. . (Ảnh: Vietnam+)

Trong bộ vest lịch lãm, 4 chàng trai khiến khán giả cuồng say với khí chất dường như bị thời gian bỏ quên và giọng ca đầy nội lực. Suốt gần 2 tiếng đồng hồ, ban nhạc đã thể hiện trọn vẹn song list gồm toàn những bản hit đình đám nằm lòng của thế hệ 8X, 9X như Uptown Girl, Fool Again, If I Let You Go, Swear It Again, Nothing gone change my love for you, I lay my love on you, My love, You raise me up…

Những bản hit đình đám của thế hệ 8X, 9X lần lượt được Westlife thể hiện (Ảnh: Vietnam+)

Đặc biệt, tiết mục nhóm cover chuỗi liên hoàn hit của ABBA như Mamma Mia, Gimme Gimme Gimme, Money Money Money, Take a Chance on Me, I Have a Dream, Dancing Queen, Waterloo, Thank You for the Music được khán giả hài hước gọi là "thanh xuân nhân đô" và cũng là một trong những điểm nhấn thú vị của đêm diễn.

Sân khấu và phần visual của các màn trình diễn thực sự mãn nhãn, đặc biệt là những đoạn cao trào với pháo sáng và pháo giấy bùng nổ rực rỡ, đẩy cảm xúc khán giả phiêu đến tận cùng. Ánh sáng của sân khấu kết hợp với biển xanh thịnh vượng của người hâm mộ cùng chất lượng âm thanh mĩ mãn đã mang đến một đêm diễn đỉnh cao đẳng cấp quốc tế.

Sự phấn khích và bùng nổ của các fan hâm mộ đi đu idol. (Ảnh: Vietnam+)

Nếu như trên các MV, Westlife luôn để lại ấn tượng như một nhóm nhạc pop ballad nhẹ nhàng, lãng mạn thì trên sân khấu họ lại là một phiên bản bùng nổ đầy năng lượng và rất hóm hỉnh đậm chất Ireland. Các fan như muốn tan chảy với nụ cười và những cái nháy mắt cực tình của Mark, những màn giao lưu thân thiện của Nick, sự gần gũi của Kian và sự hóm hỉnh của Shane.

Toàn bộ khán giả như bị thôi miên bởi sự dẫn dắt tài tình và độc đáo của 4 “MC” vô cùng chuyên nghiệp mang tên Westlife, tạo nên những khoảnh khắc vớ oà cảm xúc của những khúc fanchant vang vọng khắp khán đài, của biển flashlight tương tác vô cùng rực rỡ và của rừng lightstick rực sáng hoà theo từng beat nhạc từ đầu đến cuối chương trình.

Ban nhạc Westlife trân trọng giương cao lá cờ Việt Nam cùng cờ Ireland và cúi chào khán giả. (Ảnh: Vietnam+)

Những chàng trai Westlife cũng không quên tri ân fan Việt khi Mark thể hiện lời tỏ tình “Tôi yêu các bạn” bằng tiếng Việt được tinh tế viết trên mạch đập của cổ tay, hay như trân trọng giương cao lá cờ Việt Nam cùng cờ Ireland và cúi chào thật sâu trước khán giả Việt. Ca khúc My Love và You Raise Me Up - hai ca khúc được yêu thích nhất của nhóm tại Việt Nam - được đặt cuối chương trình cũng cho thấy Westlife thật sự đã dành rất nhiều tình cảm và tâm huyết cho người hâm mộ Việt.

Chuyến du hành thanh xuân của người hâm mộ

Nếu được đến tận sân và hoà mình cùng gần 16.000 người hâm mộ thì mới cảm nhận được sự khác biệt thật sự của đêm diễn. Khán giả của Westlife trải dài mọi lứa tuổi từ những chị đẹp 7X, 8X toát lên vẻ thành đạt đến những thanh niên GenZ đầy phong cách. Nhưng khi những giai điệu bất hủ vang lên, thì dường như tất cả đều hoà làm một trên chuyến du hành của cảm xúc và âm nhạc.

Đã có rất nhiều fan hâm mộ chờ đợi suốt 12 năm để được sống trong không khí này. (Ảnh: Vietnam+)

“Tôi đã chờ rất nhiều năm để được ngồi đây hoàn thành ước mơ tuổi trẻ của mình. Tôi muốn chia sẻ với con những kỷ niệm thanh xuân của tôi và thế là hai mẹ con lại có thêm một kỷ niệm cảm xúc trọn vẹn, hạnh phúc,” chị Như Anh, một doanh nhân tại Hà Nội chia sẻ. Là khách hàng ưu tiên của VPBank, ngay khi nhận được tấm vé mời từ ngân hàng, chị Như Anh đã thu xếp công việc bận rộn để có thời gian cùng con gái đến xem đêm diễn.

“Được nhìn thấy Westlife diễn bằng mắt thường thật sự là một trải nghiệm không gì sánh được. Họ thật sự khác xa với tưởng tượng của tôi, nhưng là một sự khác tuyệt vời hơn rất nhiều,” anh Hoàng Linh, một khán giả từ Đồng Nai nhận định.

Các fan hâm mộ đã sẵn sàng quẩy hết mình trước giờ G. (Ảnh: Vietnam+)

Ngay sau khi đêm diễn kết thúc, các nền tảng mạng xã hội cũng tràn ngập sắc xanh của đêm diễn. Câu chuyện được chia sẻ nhiều nhất có lẽ là niềm vui được “mất tiếng” vì các anh.

"Chưa bao giờ được hò hét đã đến mức này. Người hát là các anh, nhưng người mất giọng lại là mình,” chị Mai Anh đến từ Hà Nội hóm hỉnh.

Visual không tuổi và giọng live nuốt đĩa của các chàng trai cũng khiến nhiều fan ngây ngất. “Các anh 40 tuổi mà vẫn đẹp dữ thần. Không phải vẻ đẹp trong trẻo kiểu ‘bạch nguyệt quang’ mà đã là những hot mang chút phong trần, nam tính tuyệt vời,” - hị Lan Anh, một fan thế hệ 8X nhận định. Còn Minh Anh, một fan nam GenZ thì bất ngờ với giọng hát của các chàng trai: “Em thấy không khác gì nghe đĩa luôn, đỉnh thật sự.”

Hot girl Khả Ngân cháy hết mình cùng thần tượng tại sự kiện. (Ảnh: Vietnam+)

Hoà cùng hàng nghìn khán giả, người hâm mộ cũng không khỏi thích thú khi nhận ra một số cái tên đình đám trong làng giải trí cũng góp mặt đu idol trong concert của Westlife như Khả Ngân, Quỳnh Lam… Tất cả đều một lòng “cháy” hết mình cùng thần tượng.

Đêm diễn đầu tiên tại Việt Nam của Westlife - The Wild Dreams Tour đã kết thúc với những cảm xúc bùng nổ, trọn vẹn.

Chia sẻ về đêm diễn, đại diện của nhà tài trợ lớn nhất, VPBank, cho biết: “Chúng tôi rất hạnh phúc và tự hào khi được cùng ban tổ chức mang đến một đêm diễn ý nghĩa và đẳng cấp cho hàng nghìn người hâm mộ Việt Nam nói chung và 5.000 khách hàng của VPBank nói riêng. Hai đêm diễn của Westlife cũng như rất nhiều đêm nhạc mà chúng tôi đã từng tổ chức không chỉ là sự kiện mang tính giải trí đơn thuần, mà là những trải nghiệm tinh thần đỉnh cao giàu cảm xúc, một món quà mang ý nghĩa ‘thịnh vượng tinh thần’ VPBank muốn gửi đến khách hàng và người hâm mộ.”

The Wild Dreams Tour của Westlife tại Việt Nam sẽ diễn ra đêm thứ 2 vào ngày 22/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sau Việt Nam, điểm đến tiếp theo của nhóm sẽ là Ấn Độ./.