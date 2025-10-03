Xã phường nào có nhiều người vi phạm nồng độ cồn nhiều nhất?

Theo phân tích từ hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung của Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), trong khoảng thời gian từ ngày 1/7 đến ngày 1/9/2025, cả nước ghi nhận 10 phường, xã có số trường hợp vi phạm nồng độ cồn nhiều nhất.

Đứng đầu danh sách là phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh với 411 trường hợp. Tiếp đến là phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên với 287 trường hợp; phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh với 283 trường hợp; xã Tân Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh với 256 trường hợp; phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên với 242 trường hợp.

Các địa phương khác cũng có số lượng lớn vi phạm gồm xã Tân Nhựt, Thành phố Hồ Chí Minh (231 trường hợp); phường Phú Định, Thành phố Hồ Chí Minh (230 trường hợp); phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh (227 trường hợp); xã Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh (225 trường hợp) và phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (223 trường hợp).

Tất cả các trường hợp vi phạm đều có hộ khẩu thường trú tại chính các địa bàn phường, xã kể trên. Thông tin được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu xử phạt vi phạm hành chính và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo Cục Cảnh sát Giao thông, việc phân tích hệ thống cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông giúp các cơ quan chức năng có cơ sở chỉ đạo, đưa ra giải pháp phòng ngừa và giảm thiểu tai nạn giao thông. Đồng thời, việc này cũng giúp các địa phương chủ động triển khai các biện pháp đồng bộ nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã công bố 10 phường, xã có nhiều người vi phạm an toàn giao thông nhất trên toàn quốc, gồm: phường Chánh Hưng (Thành phố Hồ Chí Minh), phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên), phường Mạo Khê (tỉnh Quảng Ninh), xã Tân Vĩnh Lộc (Thành phố Hồ Chí Minh), phường Tích Lương (tỉnh Thái Nguyên), xã Tân Nhựt (Thành phố Hồ Chí Minh), phường Phú Định (Thành phố Hồ Chí Minh), phường Bảy Hiền (Thành phố Hồ Chí Minh), xã Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh) và phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai).

Cục Cảnh sát giao thông cho biết sẽ thường xuyên công bố các số liệu thống kê về tình hình trật tự an toàn giao thông, giúp chính quyền các cấp và nhân dân nắm bắt, từ đó nâng cao ý thức chấp hành, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn./.