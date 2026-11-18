Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga đề nghị công khai lịch, tuyến thu gom, điểm tiếp nhận từng loại chất thải; người đứng đầu địa phương phải giải trình khi để xảy ra tồn đọng kéo dài.

Xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ lâu đã trở thành nỗi nhức nhối tại nhiều địa phương, đặc biệt là các đô thị lớn. Đáng chú ý, dù lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ngày càng lớn, song đầu ra vẫn được xử lý bằng phương pháp chôn lấp. Đây cũng là vấn đề “nóng” được nhiều đại biểu Quốc hội, đại diện cơ quan quản lý, các nhà khoa học và người dân quan tâm, khi góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Chia sẻ với phóng viên Điện tử VietnamPlus xoay quanh vấn đề trên, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng, nhấn mạnh giải pháp đột phá là cần tổ chức quản lý chất thải như một dịch vụ công thiết yếu, có kế hoạch dài hạn, nguồn lực ổn định và cơ chế giám sát chất lượng; đặc biệt người đứng đầu phải giải trình khi để xảy ra tồn đọng kéo dài hoặc đổ thải trái phép tái diễn.

Cần xem xét trách nhiệm tổ chức thực hiện

- Qua giám sát, tiếp xúc cử tri, xin hỏi đại biểu đánh giá thế nào về những bất cập trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải xây dựng hiện nay? Đâu là những điểm nghẽn lớn nhất cần sớm tháo gỡ?

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga: Theo tôi, bất cập nổi bật là sự thiếu đồng bộ giữa các khâu, từ phân loại, thu gom, vận chuyển đến xử lý.

Thực tế trong thời gian qua cho thấy, mỗi khâu có thể đã được quan tâm, nhưng khi chưa kết nối thành một hệ thống thì hiệu quả chung vẫn hạn chế. Người dân phân loại mà phương tiện thu gom chưa phù hợp, chất thải sau đó bị trộn lẫn, sẽ rất khó duy trì sự tham gia lâu dài.

Tại rất nhiều địa phương, cơ quan quản lý cũng đã chỉ ra tình trạng triển khai phân loại chưa đồng bộ giữa địa phương và đơn vị dịch vụ, làm tăng áp lực lên khu xử lý, hạ tầng và ngân sách. Điều đó cho thấy cần xem xét trách nhiệm tổ chức thực hiện trên toàn bộ chuỗi quản lý chất thải.

Người dân phân loại mà phương tiện thu gom chưa phù hợp, chất thải sau đó bị trộn lẫn, sẽ rất khó duy trì sự tham gia lâu dài.

Với chất thải xây dựng, tôi cho rằng điểm nghẽn là khả năng kiểm soát dòng thải từ công trình đến nơi tiếp nhận. Nếu thiếu địa điểm tiếp nhận thuận tiện, thiếu cơ sở tái chế và thông tin về chi phí, việc đổ trộm sẽ khó được ngăn chặn bền vững. Trong khi đó, đất đào, bêtông, gạch vỡ có những yêu cầu quản lý khác nhau; không thể coi tất cả là vật liệu có thể đưa đi san lấp.

Vì vậy, theo tôi, có ba vấn đề cần sớm tháo gỡ.

Trước hết là hạ tầng cần phải bố trí đủ điểm tập kết, trạm trung chuyển, phương tiện và cơ sở xử lý tương thích với phân loại. Tiếp theo là cơ chế tài chính, đặt hàng dịch vụ, trong đó cần bảo đảm chi phí hợp lý, thanh toán kịp thời và gắn thanh toán với chất lượng thực tế. Cuối cùng là trách nhiệm phối hợp, đặc biệt khi chất thải được vận chuyển qua nhiều địa bàn.

Tôi cũng đề nghị thay đổi cách đánh giá kết quả. Thu gom được bao nhiêu rác mới phản ánh một phần công việc; cần biết bao nhiêu rác được tái chế, xử lý đạt yêu cầu và còn bao nhiêu phải chôn lấp. Kết quả cuối cùng phải là môi trường sống được cải thiện và người dân được hưởng dịch vụ ổn định.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng. (Ảnh: PV/Vietnam+)



- Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn chưa đồng bộ, trong khi chất thải xây dựng còn tình trạng đổ thải không đúng nơi quy định, gây lãng phí tài nguyên, ô nhiễm môi trường. Vậy theo đại biểu, cần hoàn thiện những quy định nào để nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương, chủ nguồn thải và các đơn vị thu gom, xử lý?

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga: Theo tôi, cần rà soát quy định theo hướng mỗi trách nhiệm đều có chủ thể thực hiện, điều kiện bảo đảm và cơ chế kiểm tra. Pháp luật đã quy định trách nhiệm phân loại của hộ gia đình, cá nhân và nhiệm vụ của chính quyền cấp xã trong tổ chức, kiểm tra hoạt động thu gom. Vì vậy, cần xác định rõ phần nào thiếu quy định, phần nào thực hiện chưa đầy đủ để có giải pháp phù hợp.

Đối với chính quyền địa phương, tôi đề nghị cụ thể hóa trách nhiệm bảo đảm dịch vụ: Công khai lịch, tuyến thu gom, điểm tiếp nhận từng loại chất thải; bố trí đầu mối xử lý phản ánh; có phương án khi đơn vị dịch vụ ngừng hoạt động. Người đứng đầu phải giải trình khi để xảy ra tồn đọng kéo dài hoặc đổ thải trái phép tái diễn.

Với chủ nguồn thải xây dựng, cần có cơ chế quản lý xuyên suốt từ lúc phát sinh đến khi bàn giao. Tùy quy mô công trình, chủ đầu tư, nhà thầu phải xác định phương án phân loại, khối lượng dự kiến, đơn vị vận chuyển và nơi tiếp nhận; lưu được bằng chứng bàn giao. Trách nhiệm của từng bên cần được làm rõ, tránh tình trạng chủ công trình cho rằng đã thuê vận chuyển là hết trách nhiệm.

Đối với đơn vị dịch vụ, hợp đồng phải quy định rõ yêu cầu thu gom riêng, không trộn lẫn chất thải đã phân loại, vận chuyển đúng nơi và cung cấp thông tin phục vụ kiểm tra. Vi phạm cần gắn với chế tài hợp đồng, thanh toán và xử lý theo pháp luật.

Tuy nhiên, nâng trách nhiệm phải đi cùng tạo điều kiện tuân thủ. Người dân cần được hướng dẫn dễ hiểu, có phương tiện lưu chứa phù hợp và được tiếp cận dịch vụ thuận tiện. Việc từ chối thu gom đối với rác không phân loại phải được tổ chức chặt chẽ, có hướng dẫn khắc phục và phương án bảo đảm vệ sinh. Cần xử lý đúng người, đúng hành vi, đồng thời ngăn nguy cơ rác bị bỏ lại hoặc đổ sang địa bàn khác.

Kiểm soát nguy cơ ô nhiễm từ rác thải. (Ảnh: PV/Vietnam+)



Cần phát triển thị trường cho sản phẩm tái chế

- Trong quá trình Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đại biểu có đề xuất gì để hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý chất thải theo hướng thúc đẩy tái sử dụng, tái chế, coi chất thải là tài nguyên, phát triển kinh tế tuần hoàn?

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga: Tôi cho rằng cần xây dựng chính sách theo thứ tự ưu tiên theo hướng giảm phát sinh, tái sử dụng, tái chế, thu hồi năng lượng và hạn chế lượng phải xử lý cuối cùng. Quan điểm coi chất thải là tài nguyên phải được cụ thể hóa bằng điều kiện để thu hồi giá trị, đồng thời kiểm soát nguy cơ ô nhiễm trong quá trình sử dụng.

Trước hết, cần làm rõ tiêu chí, tiêu chuẩn và điều kiện sử dụng đối với vật liệu thu hồi, sản phẩm tái chế. Chẳng hạn, muốn sử dụng bê tông, gạch vỡ sau xử lý làm vật liệu xây dựng thì phải xác định yêu cầu chất lượng, độ an toàn, mục đích sử dụng và trách nhiệm kiểm soát. Không thể mặc nhiên coi mọi loại phế thải xây dựng đều phù hợp để san lấp.

Khi lợi ích kinh tế gắn với tiết kiệm tài nguyên, doanh nghiệp và người dân sẽ có động lực tham gia kinh tế tuần hoàn sâu hơn.

Thứ hai, cần phát triển thị trường cho sản phẩm tái chế. Tôi đề nghị nghiên cứu cơ chế mua sắm công, sử dụng vật liệu tái chế trong công trình phù hợp khi đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và hiệu quả kinh tế. Ưu đãi đầu tư cần gắn với công nghệ, kết quả thu hồi vật liệu và mức độ tuân thủ môi trường, tránh hỗ trợ dàn trải.

Thứ ba, cần thực hiện hiệu quả trách nhiệm tái chế của nhà sản xuất, nhập khẩu. Chính phủ đã có nghị định riêng quy định chi tiết nội dung này; việc hoàn thiện luật cần bảo đảm sự thống nhất, minh bạch và khả năng giám sát kết quả. Tôi cũng đề nghị tạo điều kiện để người thu gom phế liệu, cơ sở nhỏ tham gia mạng lưới thu hồi an toàn, có cơ hội cải thiện điều kiện lao động.

Cuối cùng, cơ chế tài chính phải khuyến khích giảm rác và phân loại đúng. Cần nghiên cứu cách thanh toán dịch vụ theo hướng ghi nhận chất lượng xử lý, lượng tài nguyên thu hồi và mức giảm chôn lấp; tránh tạo động lực chỉ thu gom, xử lý càng nhiều càng tốt. Khi lợi ích kinh tế gắn với tiết kiệm tài nguyên, doanh nghiệp và người dân sẽ có động lực tham gia kinh tế tuần hoàn bền vững hơn.

Phân loại rác thải cần đồng bộ với thu gom, xử lý. (Ảnh: PV/Vietnam+)

- Để chính sách, quy định pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu quản trị môi trường hiện đại, theo đại biểu cần có những giải pháp đột phá nào về hạ tầng, công nghệ, nguồn lực? Đặc biệt, cần xác lập trách nhiệm của chính quyền cấp tỉnh ra sao để bảo đảm quản lý chất thải đồng bộ, hiệu quả?

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga: Theo tôi, giải pháp đột phá là tổ chức quản lý chất thải như một dịch vụ công thiết yếu, có kế hoạch dài hạn, nguồn lực ổn định và cơ chế giám sát chất lượng. Đầu tư nhà máy phải gắn với mạng lưới thu gom, trung chuyển và đặc điểm chất thải đầu vào; nếu từng khâu phát triển riêng thì khó đạt hiệu quả.

Về hạ tầng, chính quyền cấp tỉnh cần tổ chức mạng lưới xử lý phù hợp không gian phát triển và nhu cầu liên địa bàn; xác định vị trí, công suất, quỹ đất, tiến độ đầu tư. Cùng với cơ sở mới, phải có lộ trình xử lý bãi rác tồn đọng, cải tạo điểm tập kết và kiểm soát nước rỉ rác.

Đối với công nghệ, cần lựa chọn dựa trên thành phần chất thải, khả năng phân loại, chi phí vận hành và yêu cầu môi trường. Không nên áp dụng một công nghệ cho mọi địa bàn. Các thông số môi trường cần được giám sát và công khai phù hợp; dữ liệu về khối lượng tiếp nhận, xử lý phải đủ tin cậy để nghiệm thu, thanh toán.

Về nguồn lực, cần kết hợp ngân sách với vốn xã hội, đồng thời chuẩn bị tốt dự án, cơ chế giá và hợp đồng dịch vụ. Cấp xã cần được bố trí nhân lực, kinh phí, công cụ kiểm tra tương xứng nhiệm vụ.

Tôi đề nghị xác lập rõ trách nhiệm cấp tỉnh trong bảo đảm toàn hệ thống vận hành liên tục: điều phối giữa các địa bàn, giải quyết điểm nghẽn đầu tư, kiểm tra chất lượng dịch vụ và có phương án dự phòng khi cơ sở xử lý gặp sự cố. Phân cấp cho xã phải đi cùng trách nhiệm hỗ trợ, kiểm tra của tỉnh.

Về phía Hải Phòng, thành phố đã đặt mục tiêu vận hành đồng bộ hệ thống phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý và yêu cầu địa phương công khai lịch, tuyến thu gom. Theo tôi, cần gắn những mục tiêu đó với tiến độ, nguồn kinh phí và người chịu trách nhiệm, để người dân có thể theo dõi và giám sát./.

- Trân trọng cảm ơn đại biểu!

Thanh niên tình nguyện thu gom rác thải. (Ảnh: PV/Vietnam+)

"Mở" đường đi cho rác thải sinh hoạt: Phân loại phải đi liền với hạ tầng xử lý Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ngày càng lớn, trong khi đầu ra chủ yếu vẫn xử lý bằng phương pháp chôn lấp, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải phân loại rác phải gắn với thu gom, hạ tầng xử lý.