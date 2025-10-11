Xử lý việc người dân tháo dỡ rào ngăn cách cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt

Liên quan đến nội dung Báo điện tử VietnamPlus của TTXVN phản ánh báo động tình trạng người dân tự ý tháo dỡ rào ngăn cách trên hành lang cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt, biến hành lang bảo vệ cao tốc thành khu chăn thả gia súc, tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm cho phương tiện lưu thông trên đường, ngày 8/10, Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An đã có văn bản số 7394/SXD-KTHC về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu, gửi cùng công văn số 1292/KQLDBII-QL, TCGT, ngày 7/10/2025 của Khu Quản lý đường bộ II đến Báo Điện tử VietnamPlus và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An.

Nội dung văn bản số 1292/KQLDBII-QL, TCGT do ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Khu quản lý Đường bộ II ký ngày 7/10/2025 nêu rõ: Khi các dự án cao tốc Bắc-Nam qua địa bàn tỉnh Nghệ An được đưa vào khai thác sử dụng (đoạn Nghi Sơn-Diễn Châu tháng 10/2023; đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt tháng 5/2024), trên tuyến đã xảy ra tình trạng một số người dân tự ý tháo dỡ hàng rào bảo vệ cao tốc để đưa gia súc, gia cầm vào chăn thả, trồng cây, hoa màu; một số hộ dân còn có hành vi dựng chuồng trại trong phạm vi hành lang an toàn đường cao tốc...

Sau khi nắm bắt được thông tin phản ánh, Khu Quản lý đường bộ II đã chỉ đạo Văn phòng Quản lý đường bộ II.2 và đơn vị quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì tuyến cao tốc thường xuyên phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân, Công an cấp xã trực tiếp đến từng nhà dân sinh sống dọc hai bên tuyến cao tốc để tuyên truyền, vận động người dân phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ, bảo đảm trật tự, an toàn cho người dân cũng như phương tiện khi tham gia giao thông trên cao tốc; đồng thời, đề nghị Ủy ban Nhân dân và Công an xã có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thời gian qua trên đoạn tuyến cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt cũng như đoạn tuyến Nghi Sơn-Diễn Châu xảy ra một số trường hợp vi phạm đã được Văn phòng Quản lý đường bộ II.2 và đơn vị quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì tuyến cao tốc phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân, Công an các xã lập Biên bản yêu cầu người vi phạm khôi phục lại tình trạng ban đầu và cam kết không vi phạm.

Với sự vào cuộc của chính quyền địa phương cấp xã, trên tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian qua đã ngăn chặn được nhiều trường hợp vi phạm và tái phạm.

Tuy nhiên, một số địa bàn vẫn chưa có sự vào cuộc quyết liệt từ chính quyền địa phương cấp xã vì vậy một số đoạn tuyến vẫn xẩy ra tình trạng vi phạm tự ý tháo dỡ hàng rào bảo vệ cao tốc để đưa gia súc, gia cầm vào chăn thả, trồng cây, hoa màu, trong phạm vi hành lang an toàn đường cao tốc gây nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông có thể xẩy ra.

Trước đó, đầu tháng 7/2025, TTXVN phản ánh tình trạng hành lang cao tốc đoạn từ cầu chui dân sinh đến chân cầu vượt Quỳnh Trang (phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) bị người dân biến thành khu vực chăn thả gia súc; nhiều tấm lưới thép B40 và khunng sắt bị người dân tháo ốc chốt, đinh vít tạo cánh cửa làm nơi lùa gia súc ra, vào khu vực hành làng bảo vệ của đường cao tốc để chăn thả; mỗi ngày có hàng chục con gia súc (trâu, bò, dê) được chăn thả trong khu vực hành lang bảo vệ của cao tốc. Đặc biệt nguy hiểm là người đi chăn thả, lùa gia súc trong hành lang bảo vệ tuyến cao tốc có cả trẻ em....

Trước nội dung phản ánh của TTXVN, ngày 18/7/2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn số 2481/SVHTTDL-TTTCXB về việc kiểm tra, xác minh, làm rõ sự việc gửi Sở Xây dựng tỉnh.

Ngày 2/10/2025, Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An có công văn số 7251/SXD-KCHT về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu gửi đề nghị kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung phản ánh đến Khu Quản lý đường bộ II theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.

Theo Khu quản lý Đường bộ II, không chỉ xảy ra tình trạng người dân tự ý tháo dỡ rào chắn, chăn thả gia súc trong hành lang bảo vệ của các tuyến cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt, Diễn Châu-Nghi Sơn mà còn xảy ra thực trạng một số người dân còn dựng lều, bạt để bày bán đồ uống, hoa quả ở khu vực đường gom tại các đoạn tuyến có bố trí dải dừng khẩn cấp. Sau khi sử dụng đồ ăn, đồ uống lái xe đã vứt rác bừa bãi lên lòng lề đường cao tốc gây nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

Để bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ qua địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng, Khu Quản lý đường bộ II đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn và chỉ đạo các Văn phòng Quản lý đường bộ trực thuộc cũng như các đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ thực hiện công tác kiểm tra tuyến thường xuyên để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp xã (theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 21 Luật đường bộ số 35/2024/QH15) đề nghị xử lý vi phạm theo thẩm quyền (được quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 21 Luật đường bộ và khoản 15, Điều 7 Thông tư số 10/2025/TT-BXD ngày 14/6/2025 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về lĩnh vực xây dựng).

Đồng thời, chỉ đạo các Văn phòng Quản lý đường bộ và đơn vị quản lý, vận hành, khai thác có trách nhiệm phối hợp, bố trí nhân lực, phương tiện, thiết bị hỗ trợ Ủy ban Nhân dân cấp xã trong việc tổ chức cưỡng chế, giải tỏa các hành vi vi phạm theo các Quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp xã./.

