Trạm dừng nghỉ Nghi Sơn-Diễn Châu và Diễn Châu-Bãi Vọt: Khả năng chậm tiến độ

Trạm dừng nghỉ Nghi Sơn-Diễn Châu và Diễn Châu-Bãi Vọt do Liên danh Petrolimex làm nhà đầu tư là những dự án có tiến độ triển khai rất chậm. Đây là kết luận của Phó Cục trưởng Ngô Lâm, Cục Đường bộ Việt Nam sau buổi kiểm tra hiện trường các dự án trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn Nghệ An-Quảng Bình mới đây.

Theo Phó Cục trưởng Ngô Lâm, mọi sự chậm trễ đều có nguyên nhân, nhưng không thể để nguyên nhân trở thành lý do kéo dài mãi. Cục Đường bộ Việt Nam sẽ trực tiếp kiểm tra tiến độ từng gói thầu, định kỳ báo cáo và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu, nếu để chậm tiến độ.

Để khắc phục tình trạng này, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành phê duyệt thiết kế, tăng cường nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh việc hoàn thiện các công trình dịch vụ công theo chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam và Bộ Xây dựng.

Đối với các trạm Hàm Nghi-Vũng Áng và Vũng Áng-Bùng do Tập đoàn Xuân Khiêm là nhà đầu tư, tiến độ triển khai tốt, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị khẩn trương hoàn thiện một số công trình dịch vụ công (khu vệ sinh, bãi đỗ xe, đường ra, vào trạm,...) trạm Hàm Nghi-Vũng Áng vào đầu tháng 10/2025; trạm Vũng Áng-Bùng đầu tháng 11/2025.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu trước khi đưa vào vận hành, phải đảm bảo các công trình được hoàn thành, đảm bảo an toàn giao thông; nhà đầu tư báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam trước thời điểm đưa vào khai thác.

Ngoài ra, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư phải đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông trong quá trình thi công, không để xảy ra sự cố đáng tiếc. Những đoạn tuyến đang thi công phải có biển báo, đèn tín hiệu đầy đủ, phân luồng rõ ràng để người dân thuận tiện lưu thông.

Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh, tiến độ các trạm dừng nghỉ này không đáp ứng yêu cầu đặt ra, buộc Cục Đường bộ Việt Nam phải có chỉ đạo quyết liệt để khắc phục.

Đây là yêu cầu cấp bách nhằm hiện thực hóa mục tiêu chung của toàn ngành là đưa các dự án giao thông trọng điểm về đích đúng hẹn, góp phần hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng./.

Hàng loạt trạm dừng nghỉ tuyến cao tốc Bắc-Nam chậm tiến độ triển khai Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tập trung nguồn lực, thiết bị, để đẩy nhanh tiến độ thi công các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam sau khi hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định.