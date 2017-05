Cảnh sát vũ trang Brazil được triển khai tại thành phố Rio de Jainero ngày 28/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 3/5, Chính phủ Brazil đã triển khai 200 cảnh sát liên bang tới thành phố Rio de Jainero để lập lại trật tự trị an, sau các vụ đốt xe buýt và bạo loạn xảy ra trước đó một ngày giữa cảnh sát và các băng nhóm tội phạm ma túy khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Bộ trưởng Tư pháp Brazil Osmar Serraglio cho biết tình hình an ninh tại khu vực xung quanh tuyến đường La Dutra nối giữa các thành phố Rio de Janeiro và Sao Paulo là phức tạp nhất vì các băng nhóm tội phạm thường vận chuyển ma túy, vũ khí và tấn công các phương tiện vận tải qua đây.Ông Serraglio cho rằng Rio de Jainero cần chính phủ liên bang hỗ trợ để giải quyết tình trạng bạo lực do tình hình tài chính của thành phố lớn thứ 2 ở Brazil này đang bên bờ vực phá sản sau các sự việc nói trên.Cùng ngày, Tổng thống Michel Temer đã có cuộc họp khẩn với các quan chức quân đội để xem xét điều binh sỹ đến Rio de Janeiro. Đây là biện pháp mà Brazil đã áp dụng trong nhiều năm qua trước các sự kiện quốc tế lớn như World Cup 2014 và Thế vận hội Olympic Rio 2016.Từ đầu năm đến nay, 59 cảnh sát quân sự đã thiệt mạng tại Rio de Janeiro.Tại các khu vực như Alemao, hàng nghìn người dân địa phương thường xuyên chứng kiến các vụ nổ súng giữa cảnh sát và tội phạm, cũng như giữa các băng nhóm buôn bán ma túy. Hàng chục trường học và hàng trăm cửa hàng đã phải đóng cửa do bất ổn an ninh.Hiện, bang Rio de Janeiro của Brazil không còn ngân sách để chi trả cho nhiều dịch vụ cơ bản trong khi cảnh sát bị chậm lương.Tình hình an ninh đã trở nên bất ổn kể từ khi kết thúc Thế vận hội Olympic vào năm ngoái./.