Ảnh minh họa. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)

Thị trường ôtô Việt Nam từ đầu năm đến nay liên tiếp chứng kiến cuộc đua giảm giá chưa từng có của nhiều mẫu xe, nhiều hãng xe. Tuy nhiên, chính những cuộc đua này lại khiến cho không ít người tiêu dùng rơi vào “ma trận” giảm giá và có tâm l‎ý chờ giá giảm hơn nữa mới mua xe.Sau nhiều tháng liên tiếp tiêu thụ ôtô sụt giảm, các doanh nghiệp ôtô thực thiện chương trình khuyến mãi, ưu đãi giảm giá không chỉ với mẫu xe ế ẩm mà còn có cả các mẫu nằm trong Top bán chạy. Qua kích cầu, doanh số toàn thị trường ôtô Việt Nam tháng 5 và tháng 6 vừa qua có mức tăng trưởng nhẹ, lần lượt là 6% và 5% so với cùng kỳ năm ngoái.Tuy nhiên, tính chung nửa‎ đầu năm 2017, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường ôtô lại giảm 1% so với cùng kỳ năm trước, tương đương với 134.273 xe được tiêu tiêu thụ.Theo nhìn nhận của Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), tâm lý chờ đợi của khách hàng là yếu tố ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh chung của toàn thị trường từ đầu năm đến nay.Mặc dù vậy, trong xu hướng đua nhau liên tiếp giảm giá xe từ 10 đến gần 200 triệu đồng mỗi xe của các hãng trong nhiều tháng qua, Toyota Việt Nam lâu nay thờ ơ với việc này, nhưng vài tháng gần đây cũng không thể đứng ngoài cuộc chơi.Cụ thể, sau khi hỗ trợ chi phí thuế trước bạ 30 triệu đồng cho mẫu Vios và 40 triệu đồng cho mẫu Corolla Altis trong tháng 7, trong tháng 8 này, Toyota Việt Nam tiếp tục duy trì chương trình này. Nhân viên đại lý Toyota Long Biên cho hay, đây là mức ưu đãi chung của hãng, còn ở đại lý mẫu Vios giảm tổng cộng đến 65 triệu đồng, mẫu Corolla Altis cũng được giảm giá sâu đến hơn 100 triệu đồng.Là doanh nghiệp chiếm thị phần lớn nhất Việt Nam đang phân phối 3 thương hiệu xe Kia, Mazda và Peugeot và có thói quen giảm giá xe hàng tháng. Ông Bùi Kim Kha, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phân ôtô Trường Hải (Thaco) từng chia sẻ, sau thời gian dài liên tục giảm giá, ngoài các chương trình ưu đãi từ công ty, các showroom cũng thực hiện chương trình riêng nên giá bán xe của Thaco đã "chạm đáy" và gần như không thể giảm thêm.Tuy nhiên, nhân dịp mẫu Mazda CX-5 cán mốc doanh số hơn 20.000 xe tại Việt Nam, Thaco cũng tiếp tục ưu đãi giá cho khách hàng mua mẫu xe này lên đến 40 triệu đồng sau nhiều tháng liên tiếp giảm giá các mẫu Mazda nói chung. Bước sang tháng 8, Thaco tiếp tục công bố giảm giá bán xe Kia và Mazda, đồng thời công bố chính thức áp dụng một mức giá chung cho hệ thống phân phối trên toàn quốc.Giá các mẫu xe Kia giảm nhẹ, từ một đến 10 triệu đồng cho mỗi xe, riêng mẫu Quorios có mức giảm cao nhất đến 40 triệu đồng. Bên cạnh đó, Thaco cũng giảm từ 10 triệu đến 25 triệu đồng đối với các mẫu xe Mazda; trong đó có cả mẫu xe Mazda 6 phiên bản 2017 được giảm nhiều nhất.Không đứng ngoài cuộc chơi này, đầu tháng 8, Hyundai Thành Công cũng tung ra chương trình khuyến mãi đến 70 triệu đồng cho hai mẫu SantaFe và Elantra.Ông Lê Ngọc Đức, Tổng Giám đốc Hyundai Thành Công chia sẻ, chương trình ưu đãi này nằm trong chuỗi các hoạt động hỗ trợ khách hàng thường xuyên của đơn vị không chỉ giúp khách hàng giảm bớt áp lực chi phí mua xe mà còn nâng cao giá trị phục vụ khách hàng cũng như thể hiện cam kết luôn đồng hành vì quyền lợi người tiêu dùng của nhà sản xuất…Theo nhiều nhà sản xuất, trước việc các đối thủ cạnh tranh giảm mạnh giá bán xe nên buộc họ phải giảm theo để giữ chân khách khách hàng hàng tháng là việc làm tất yếu. Do đó, các hãng xe liên tục tung ra chương trình khuyến mãi, ưu đãi, giảm giá từ hàng chục cho đến hàng trăm triệu đồng mỗi sản phẩm.Tuy nhiên, không phải mẫu xe hay hãng xe nào giảm giá cũng đắt khách. Điển hình như, mẫu SUV Outlander Sport nhập khẩu nguyên chiếc của Mitsubishi Việt Nam giảm giá gần 130 triệu đồng, hay mẫu SUV Grand Vitara cũng nhập khẩu nguyên chiếc của Suzuki Việt Nam giảm giá đến 170 triệu đồng, nhưng nhiều tháng liên tiếp không tiêu thụ được chiếc nào.Thậm chí, có những mẫu xe vừa ra mắt được một tuần đã phải giảm giá bán đến 45 triệu đồng như Navara bản nâng cấp và X-Trail phiên bản giới hạn của Nissan Việt Nam nhưng sức tiêu thụ cũng rất khiêm tốn.Nhiều đại lý xe ôtô ở Giải Phóng, Nguyễn Văn Linh và Lê Văn Lương cho hay, có tháng nhà sản xuất không giảm giá nhưng đại lý phải cắt lỗ tự điều chỉnh giá bán nhằm quay vòng đồng vốn và tiếp nhận những phiên bản mới của hãng.Nhìn chung, với những chương trình khuyến mãi của các hãng và đại lý từ đầu năm đến nay giá ôtô tại Việt Nam đã giảm đáng kể so với vài năm về trước. Vấn đề còn lại là người tiêu dùng có quyết định xuống tiền mua xe hay vẫn tiếp tục chờ đợi giá giảm sâu hơn.Việc doanh nghiệp liên tiếp giảm giá bán xe ít nhiều người tiêu dùng cũng được hưởng lợi, nhưng theo anh Nguyễn Tuấn ở Linh Đàm (Hà Nội) và nhiều người khác trước “ma trận” khuyến mãi, ưu đãi giảm giá của các hãng cũng khiến khách hàng phân tâm giữa các hãng xe và mẫu xe.Anh Nguyễn Tuấn chia sẻ, anh đi tham khảo giá vài mẫu xe, đến đại lý nào nhân viên cũng khuyên đây là thời điểm tốt nhất để mua xe, nếu không mua ngay khó có cơ hội sau này. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, chương trình ưu đãi còn lớn hơn do hãng và đại lý cùng thực hiện để cạnh tranh với hãng hay giữa các đại lý với nhau.Theo anh Phạm Tuấn ở Kim Mã (Hà Nội), anh có ý định mua chiếc Honda CR-V nhưng hãng cắt chương trình hỗ trợ trước bạ 50 triệu đồng hay chương trình mua xe ô tô Honda được rút thăm trúng thưởng ô tô Accord 2.4L trị giá gần 1,4 tỷ đồng.Cùng phân khúc này còn có mẫu Hyundai Tucson và Mazda CX-5 cũng đang giảm giá nên anh cũng khá phân vân. Trong khi đó, bạn bè và gia đình lại khuyên nếu chỉ mua xe để sử dụng chứ không kinh doanh nên chờ đợi thêm, biết đâu giá xe giảm thêm mấy chục triệu đồng nữa có thể mua được món hời. Số tiền chênh lệch này sẽ giải quyết được khối việc khác.Cùng tâm trạng với anh Tuấn, anh Vũ Anh Phương ở L‎ý Thường Kiệt, Hà Nội cũng chia sẻ, vợ chồng anh muốn đổi chiếc xe Civic cũ, nhưng còn phân vân giữa hai mẫu xe đang có sự cạnh tranh gay gắt để giành thị phần tại Việt Nam là Toyota Altis và Mazda 3.Tuy nhiên, trong tháng này Thaco không mạnh tay giảm giá xe như các tháng trước, còn Toyota đang hỗ trợ lệ phí trước bạ đến 40 triệu đồng cho mẫu Altis. Do vẫn có xe đi, nên vợ chồng anh Phương quyết định “đủng đỉnh” chờ đợi thêm thời gian nữa biết đâu giá xe giảm thêm vài chục triệu hoặc khi đó lại có thêm sự lựa chọn ở mẫu xe khác của hãng khác hay hơn…Việc khách hàng có tâm l‎ý tiếp tục chờ giá xe giảm thêm mới quyết định mua là điều hoàn toàn đúng bởi tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy. Còn theo nhà sản xuất chiếm thị phần lớn nhất Việt Nam – Thaco, từ đầu năm đến nay các hãng đã liên tiếp thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi giảm giá hay tặng quà cho khách hàng mua xe phần nào đã mang lại lợi ích cho khách hàng.Tuy nhiên, hạn chế của những chương trình này là mỗi đại lý lại đưa ra giá bán khác nhau trên cùng một mẫu xe, một phiên bản. Điều này vô tình khiến khách hàng không xác định được đâu là mức giá cuối cùng của xe, dẫn đến tâm lý đợi giá giảm mỗi tháng.Không chỉ vậy, sự chênh lệch giá bán giữa các showroom, đại lý trên cùng một mẫu xe, một phiên bản cũng chính là điều khiến Thaco chính thức công bố một mức giá chung và là giá cuối cùng đến tay khách hàng tại tất cả các showroom, đại lý trực thuộc của Thaco trên toàn quốc từ 1/8/2017.Điều này đồng nghĩa với việc khách hàng tới bất cứ showroom, đại lý nào cũng sẽ được mua giá như nhau, không còn tình trạng showroom, đại lý này giá bán thấp hoặc cao hơn đại lý khác. Đặc biệt, mức giá bán lẻ mới đợt này giảm nhiều so với các tháng trước. Đây cũng là mức giá thấp nhất mà Thaco đưa ra sẽ không còn chương trình ưu đãi khác như trước đây./.