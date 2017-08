Vinasoy sẽ dùng hệ thống SAP ERP do FPT triển khai từ 1/6/2018. (Nguồn: FPT)

Trong một thông báo phát đi ngày 5/8, Công ty Hệ thống thông tin FPT (FPTIS) sẽ xây dựng hệ thống “Hoạch định và quản trị nguồn lực doanh nghiệp” – SAP ERP cho Công ty Sữa đậu nành Việt Nam (Vinasoy).Với tổng kinh phí đầu tư 46 tỷ đồng, hệ thống SAP ERP do FPT triển khai khi đi vào hoạt động sẽ giúp Vinasoy quản trị hiệu quả các nguồn lực doanh nghiệp theo mô hình chuẩn đang được các công ty hàng đầu trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) triển khai áp dụng.Hệ thống này sẽ giúp Vinasoy tối đa hóa mức độ trao đổi thông tin, cải tiến và theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm chi phí do loại bỏ được các công việc, quy trình thừa, không tạo ra giá trị gia tăng, cải thiện sự tương tác giữa Vinasoy với khách hàng và nhà cung cấp…Giai đoạn 1 của dự án gồm 8 phân hệ cơ bản áp dụng cho trụ sở Vinasoy Corp đến các nhà máy, trung tâm trực thuộc. Dự kiến, đến ngày 1/6/2018, hệ thống chính thức đưa vào sử dụng.Tại Việt Nam, FPT IS đã triển khai ứng dụng ERP cho hơn 100 doanh nghiệp, trong đó 50 doanh nghiệp triển khai giải pháp SAP ERP./.