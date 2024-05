"Cú nghiền" - đoạn video quảng cáo sản phẩm iPad Pro gây tranh cãi của Apple

Hình ảnh trong đoạn video quảng cáo có tựa đề "Crush" của Apple. (Nguồn: The Hollywood Reporter)

Ngày 8/5, đoạn video quảng cáo cho sản phẩm máy tính bảng iPad Pro mới của Apple đã khiến dư luận "dậy sóng," với hình ảnh một máy ép thủy lực nghiền nát các món đồ thể hiện sự sáng tạo của con người rồi biến những sản phẩm này một chiếc máy tính bảng thời thượng.

Trên nền nhạc bài hát "All I ever need is you" do hai ca sỹ Sonny và Cher thể hiện, đoạn quảng cáo dài một phút có tựa đề "Crush" (tạm dịch "Cú nghiền") cho thấy hàng loạt món đồ do con người sáng tạo, như máy ghi âm, đàn piano, kèn và lon sơn đều nổ tung dưới sức ép của "cú nghiền" từ Apple.

Trong bối cảnh có những lo ngại về tương lai với sự xuất hiện của Trí tuệ Nhân tạo (AI) tạo sinh, người dùng mạng xã hội ngay lập tức phản đối quảng cáo do Giám đốc Điều hành Apple Tim Cook đăng trên mạng xã hội X.

Nam diễn viên Hugh Grant cho rằng đây là hành động "tự hủy hoại trải nghiệm của con người."

Những người dùng khác cho rằng đoạn quảng cáo không truyền tải thông điệp tích cực với hình ảnh nhiều sản phẩm tuyệt vời do con người làm ra bị phá hủy.

Hiện Apple chưa phản hồi những bình luận trên.

Apple đã tung ra đoạn quảng cáo gây tranh cãi nói trên, khi OpenAI - nhà phát triển ChatGPT và Dall-E - cũng như các hãng công nghệ lớn khác, đang phải đối mặt với các vụ kiện vi phạm bản quyền, khi sử dụng tác phẩm, tư liệu của các nghệ sĩ và nhà xuất bản để đào tạo các mô hình AI./.

Apple và kế hoạch bổ sung tính năng AI vào iPhone nhằm cứu vãn doanh thu Doanh thu yếu và cổ phiếu sụt giảm đã gây sức ép buộc Apple phải cải tiến thiết bị hàng đầu của mình sau nhiều năm không có bước tiến đáng kể trong việc nâng cấp.