Lực lượng quân đội Iraq. (Nguồn: iraqinews)

AFP đưa tin, ngày 29/12, quan chức cấp cao trong cơ quan chống khủng bố Iraq, Trung tướng Abdulghani al-Assadi, cho biết quân đội nước này đã khởi động giai đoạn hai, với nhiều hướng tấn công, của cuộc chiến giành lại phía Đông thành phố Mosul từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Ông Abdulghani nói rằng giai đoạn hai trong chiến dịch giải phóng phía Đông thành phố Mosul đã được khởi động và các lực lượng Iraq đã bắt đầu tiến tới khu vực lân cận quận Al-Quds.Mosul hiện là thành phố cuối cùng của Iraq nằm trong phần lãnh thổ quan trọng mà IS kiểm soát, vốn bị chia tách bởi sông Tigris.Quân đội Iraq đã tấn công miền Đông Mosul sau các chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm giành lại miền Bắc thành phố này từ tay IS, vốn được khởi động từ ngày 17/10 vừa qua, tuy nhiên chiến dịch này tiến triển rất chậm chạp./.