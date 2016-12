Du khách Trung Quốc đụng độ cảnh sát Nhật Bản. (Nguồn: shanghaiist.com)

Kỳ nghỉ ở Hokkaido, Nhật Bản của nhiều người trong dịp cuối tuần qua đã mất đi không khí vui tươi khi hàng chục du khách Trung Quốc đã gây náo động và thậm chí đụng độ với cảnh sát sau khi bị kẹt lại sân bay do tuyết rơi quá dày.Sau khi biết tin nhiều chuyến bay từ sân bay New Chitose đã bị hủy bỏ vào đêm thứ 6, khoảng 100 du khách đến từ Trung Quốc đại lục đã bắt đầu giận dữ bày tỏ sự không hài lòng của họ vào khoảng 8 giờ tối.Đoạn video cho thấy một số du khách thậm chí đã vượt qua cổng khởi hành và gây sự với cảnh sát khi họ vừa tới nơi và đang cố gắng xoa dịu tình hình.Không có thương tích nào xảy ra trong vụ việc.Theo cơ quan không lưu, khoảng 28 chuyến bay từ điểm đến du lịch nổi tiếng vào mùa đông ở Hokkaido đã bị hủy vào đêm thứ 6 sau một cơn bão được đánh giá là nghiêm trọng nhất ở khu vực này trong nửa thế kỷ gần đây.Ở Sapporo, thành phố lớn nhất trên đảo, tuyết rơi dày gần 1m, khiến cho 6000 người bị kẹt lại qua đêm ở sân bay.Vào thứ 7 và chủ nhật, thời tiết vẫn không cải thiện nhiều, và nhiều du khách đã buộc phải dành ngày Giáng sinh của mình trong sân bay Hokkaido. Mặc dù các khu vực xung quanh được trang bị đầy đủ tiện nghi với rạp chiếu phim, suối nước nóng và công viên chủ đề, các du khách vẫn phải trải qua nhiều rắc rối, đặc biệt là vụ đụng độ với cảnh sát hôm thứ 6.Sean Fitzpatrick, một du khách đi cùng với vợ và 2 cậu con trai nhỏ trên chuyến bay của hãng Cathay Pacific đã chia sẻ với SCMP rằng anh đã đưa gia đình rời khỏi sân bay vì anh cho rằng sân bay đã trở nên "mất an toàn" sau các vụ ẩu đả."Thật điên rồ khi tình huống bùng lên nhanh chóng đến vậy," anh chia sẻ. "Nhóm người đó bắt đầu hô hào và khiến cho mọi việc rất căng thẳng và kích động không khí lên gần như một cuộc bạo loạn."Chúng tôi có 2 con nhỏ, và bọn trẻ đã phải chứng kiến nhiều việc khiến chúng sợ hãi và thực sự khiến chúng bối rối."Cho đến nay, Cathay Pacific đã đưa khoảng 1600 người H​ong Kong bị mắc kẹt trở về nhà, và hiện đang lên kế hoạch cho nhiều chuyến bay đặc biệt khác vào hôm nay và ngày mai để chở thêm nhiều hành khách.Trong khi đó, hành khách của hãng Hong Kong Airlines tỏ ra giận dữ trước khoản bồi thường "hoàn toàn không đủ" là 300 HKD mà hãng này chi trả cho hành khách sau khi họ bị kẹt lại ở Hokkaido trong thời gian lên tới 4 ngày, và gần như không có sự giúp đỡ của các nhân viên sân bay./.