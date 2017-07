Canada - 'miền đất hứa' của triệu phú Trung Quốc. (Nguồn: Kosta Michailidis)

Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy khoảng một nửa số triệu phú của Trung Quốc đang cân nhắc việc rời khỏi quê hương và Canada là điểm đến được lựa chọn nhiều thứ hai, chỉ sau Mỹ.Đây là lần đầu tiên Canada vượt qua Anh và giành vị trí thứ hai trong cuộc khảo sát hàng năm do tạp chí Hurun Report kết hợp với Visas Consulting Group thực hiện.Anh đã rớt xuống vị trí thứ ba, và Australia vẫn giữ vững vị trí thứ tư.Kết quả của cuộc khảo sát cho thấy người Trung Quốc sẽ tiếp tục đổ tiền vào thị trường bất động sản Canada cho dù Ottawa đang cố để hạ nhiệt giá nhà ở. Các thành phố của Canada cũng đứng ở những vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng điểm đến ưa thích của các triệu phú Trung Quốc.Vancouver hiện nay là điểm di cư được ưa thích thứ năm trên toàn thế giới, trong khi đó Toronto cũng xếp thứ tám. Los Angeles, Seattle, San Francisco và New York lần lượt dẫn đầu danh sách.Hurun Report đã khảo sát 304 người Trung Quốc với tài sản lên từ khoảng 1,5 triệu USD (1,9 triệu nhân dân tệ) tới 30 triệu USD (38 triệu nhân dân tệ).Kết quả khảo sát cũng cho thấy gần một nửa những người tham gia khảo sát nói rằng họ đang cân nhắc hoặc đang lên kế hoạch di cư khỏi Trung Quốc. Những cuộc khảo sát trước đó thậm chí còn cho ra kết quả 60% các triệu phú Trung Quốc cho biết họ muốn rời khỏi Trung Quốc.Chủ tịch Hurun Report và nhà nghiên cứu chính Rupert Hoogewerf cho biết dù tỷ lệ vẫn quá cao nhưng kết quả khảo sát năm nay là con số "thấp nhất trong lịch sử." Lý do hàng đầu khiến những người có thu nhập cao muốn rời khỏi nước này là những thiếu sót trong hệ thống giáo dục (76%) và môi trường sống (64%).Đối với những người muốn di chuyển đến một thành phố khác ở Trung Quốc, ô nhiễm môi trường cũng là mối quan tâm lớn. 84% người trả lời cũng cho biết họ lo ngại về việc đồng nhân dân tệ mất giá trị. Đồng nhân dân tệ giảm xuống mức thấp nhất trong 8 năm qua vào mùa Thu năm ngoái, trước khi phục hồi trong năm nay.Ông Hoogewerf cho biết: "Những lỗ hổng trong hệ thống giáo dục và ô nhiễm môi trường đang thúc đẩy những người giàu có ở Trung Quốc di cư. Để ngăn chặn tình trạng di cư, Trung Quốc cần phải giải quyết được những vấn đề này"./.