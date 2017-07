Khói bốc lên sau cuộc giao tranh ở quận al-Sinaa, phía Đông thành phố Raqqa ngày 21/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Lực lượng được Mỹ ủng hộ đã chiếm được một quận mới tại thành phố Raqqa của Syria từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhưng đang phải nỗ lực để giữ khu vực này trước các kẻ đánh bom liều chết.Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), một liên minh giữa lực lượng người Kurd và người Arab, đã chiếm được quận Batani ở phía Đông từ IS ngày 13/7 và đã bắt đầu mở cuộc tấn công vào quận Al-Rumeilah bên cạnh.Tuy nhiên, giao tranh diễn ra dữ dội trong ngày 14/7 khi IS triển khai chiến thuật phòng thủ đặc trưng của chúng với thiết bị không người lái trang bị vũ khí, các tay súng bắn tỉa, thiết bị nổ tự chế.Một tay súng của SDF ở gần quận Al-Rumeilah cho biết những kẻ tấn công liều chết đã sử dụng các xe chứa chất thuốc nổ để ngăn chặn bước tiến của SDF.IS cũng tìm cách ngăn chặn các cuộc tấn công của SDF tại các khu vực khác của Raqqa, kể cả khu phố cổ. SDF đang cố gắng để giữ các vị trí mới chiếm được tại khu phố cổ vì các tay súng bắn tỉa và các cuộc tấn công gia tăng bằng thiết bị không người lái mang bom.IS chiếm giữ Raqqa đầu năm 2014, biến thành phố miền Bắc Syria này thành nơi reo rắc những hành động tàn bạo như chặt đầu các con tin.Sau nhiều tháng bao vây thành phố Raqqa, các tay súng SDF với sự hỗ trợ từ các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu, đã tiến vào trong thành phố này từ ngày 6/6.Cho tới nay, SDF đã chiếm giữ được khoảng 30% thành phố./.