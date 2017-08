Ôtô và phụ tùng ôtô vẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Mexico sang thị trường Mỹ. (Nguồn: AP)

Số liệu công bố ngày 7/8 của Viện Thống kê và Địa lý Mexico cho biết kim ngạch trao đổi thương mại giữa quốc gia này và Mỹ trong 7 tháng đầu năm nay đạt 273,87 tỷ USD, với mức thặng dư kỷ lục 36,29 tỷ USD nghiêng về phía Mexico, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2016.Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, trong tổng kim ngạch trên, kim ngạch xuất khẩu của Mexico sang Mỹ đạt 155,08 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu là 118,793 tỷ USD, với các mức tăng tương ứng 6,9% và 5% so với cùng kỳ năm ngoái.Ôtô và phụ tùng ôtô vẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Mexico sang thị trường Mỹ, với giá trị đạt 57,725 tỷ USD.Mexico tiếp tục là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Mỹ, chiếm 14,5% tổng kim ngạch thương mại toàn cầu của Mỹ và chỉ xếp sau Trung Quốc và Canada - cả hai quốc gia này đều chiếm 15,3% thương mại của Mỹ. Mặt khác, Mexico cũng là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Mỹ, chiếm 15,7% tổng xuất khẩu.Trong khi đó, Mỹ hiện là đối tác thương mại số 1 của Mexico. Hơn 80% hàng hóa xuất khẩu của Mexico là sang Mỹ và ngược lại 46% nhập khẩu của nền kinh tế lớn thứ 2 Mỹ Latinh từ quốc gia láng giềng phía Bắc.Ôtô nguyên chiếc, phụ tùng ôtô, đồ điện tử, thiết bị y tế và đồ gỗ là những mặt hàng xuất khẩu chính của Mexico sang thị trường Mỹ, chiếm tới 72% tổng xuất khẩu.Theo thống kê, trong năm 2016, quốc gia này đạt thặng dư thương mại 63,192 tỷ USD với Mỹ, tăng 4% so với năm trước đó và lập kỷ lục trong vòng 5 năm qua. Tổng kim ngạch trao đổi thương mại song phương lên đến 525,11 tỷ USD./.