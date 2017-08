Ảnh minh họa. (Nguồn: AMIA)

Hiệp hội Công nghiệp ôtô Mexico (AMIA) ngày 7/8 thông báo, trong 7 tháng đầu năm 2017, sản lượng ôtô của nước này đạt hơn 2,1 triệu xe và xuất khẩu lên đến hơn 1,7 triệu chiếc, với mức tăng lần lượt là 10,8% và 13,1% so với cùng kỳ năm 2016.Theo số liệu thống kê, chỉ tính riêng trong tháng Bảy vừa qua, Mexico đã sản xuất 286.417 xe, tăng 0,7% so với cùng tháng của năm 2016. Trong khi đó, xuất khẩu trong tháng này lập mức cao kỷ lục trong vòng 2 năm qua với 243.056 xe.Nhà sản xuất xe Nissan (Nhật Bản) vẫn duy trì vị trí số một về doanh số tại thị trường Mexico, chiếm 25% thị phần. Tiếp theo là General Motor (19,2%), Volkswagen (15,4%) và Toyota (6,5%).Mexico hiện là thị trường thu hút nhiều đầu tư từ các nhà sản xuất ôtô bởi chi phí xây dựng nhà máy thấp, giá nhân công rẻ và sức mua tăng mạnh. Trong vòng ba năm qua, ngành công nghiệp ôtô của Mexico đã thu hút trên 26 tỷ USD đầu tư nước ngoài.Cùng ngày, người phát ngôn của Toyota tại Mexico, ông Luis Lozano cho biết nhà sản xuất xe ôtô của Nhật Bản này sẽ đầu tư 1 tỷ USD để xây dựng nhà máy lắp ráp mẫu xe bán tải Tacoma tại bang Guanajuato, miền Trung Mexico.Công nghiệp sản xuất ôtô hiện được coi là ngành kinh tế mũi nhọn quan trọng của Mexico và đóng góp tới 3% GDP. AMIA dự báo trong năm 2017, thị trường nội địa sẽ tiêu thụ trên 1,7 triệu xe, tăng 6,8% so với năm 2016. Mexico đặt mục tiêu vươn lên thành nhà sản xuất ôtô thứ 5 (hiện xếp thứ 7) trên thế giới vào năm 2020, với sản lượng 5 triệu xe/năm./.