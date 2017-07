Một bà mẹ chăm sóc hai con bị suy dinh dưỡng điều trị tại bệnh viện ở thủ đô Mogadishu, Somalia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) ngày 14/7 đã ra lời cảnh báo về nạn đói trầm trọng hơn ở Đông Phi do lượng mưa ít ảnh hưởng tới mùa màng và khiến hàng nghìn gia súc chết.Theo Hệ thống thông tin toàn cầu và cảnh báo sớm thuộc FAO (GIEWS), mùa mưa ít trong năm thứ ba liên tiếp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hộ gia đình trong khu vực và họ cần được hỗ trợ khẩn cấp và hiệu quả.FAO dự báo tình hình trong khu vực sẽ xấu thêm trong những tháng tới khi mùa khô bắt đầu và dự báo về sự bắt đầu của một mùa đói kém.Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất, những nơi có lượng mưa chưa bằng một nửa của lượng mưa thông thường, là ở miền Trung và Nam Somalia, miền Đông Nam Ethiopia, miền Bắc và Đông Kenya, miền Bắc Tanzania và miền Đông Bắc và Tây Nam Uganda.Theo Giám đốc Cơ quan Cứu trợ Khẩn cấp thuộc FAO, Dominique Burgeon, do lượng mưa ít trong năm thứ ba liên tiếp đã khiến các gia đình hết cách để đối phó và họ cần được hỗ trợ trước khi tình hình trở nên xấu đi một cách nhanh chóng.Số người cần được viện trợ nhân đạo ở năm nước trên, hiện ước tính là khoảng 16 triệu người, tăng khoảng 30% kể từ cuối năm ngoái. Tại Somalia, khoảng 1/2 dân số nước này không có đủ lương thực.Ngoài ra, FAO cũng cảnh báo rằng tình hình an ninh lương thực cũng rất đáng lo ngại đối với những người chăn nuôi ở Ethiopia, Kenya và Somalia, nơi có tỷ lệ gia súc chết khá cao và sản lượng sữa gia súc giảm mạnh, ảnh hưởng tới vấn đề an ninh lương thực và tình trạng dinh dưỡng.Tại khu vực Hạ Shabelle chuyên trồng ngô, lượng mưa ít hơn khoảng 50% so với mức trung bình và tình trạng hạn hán hiện đang ảnh hưởng tới 85% diện tích đất trồng trọt. Tình hình còn trở nên trầm trọng hơn khi côn trùng phá hoại đã gây tổn thất lớn cho vụ mùa ngô tại miền Nam châu Phi.Trong khi đó, mùa mưa không mấy thuận lợi tại các khu vực trồng trọt miền Nam Ethiopia có thể khiến sản lượng ngũ cốc của nước này giảm mạnh.Tình trạng hạn hán cũng đang ảnh hưởng đến sản lượng thu hoạch ở miền Trung, Đông Nam và khu vực duyên hải của Kenya, trong khi ở Tanzania, lượng mưa ít có thể khiến sản lượng ngũ cốc giảm mạnh ở khu vực miền Bắc và miền Trung nước này.Sản lượng thu hoạch tại Uganda được dự báo là không mấy khả quan ngay trong vụ mùa đầu tiên ở các vùng Tây Nam và miền Bắc nước này./.