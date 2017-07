Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 11/7, Chủ tịch của hàng hàng không quốc gia Ai Cập (EgyptAir) Safi Safwat Musallam tuyên bố lệnh cấm mang các thiết bị điện tử như máy tính xách tay, máy tính bảng lên buồng máy bay trên các chuyến bay từ Ai Cập tới Mỹ sẽ được dỡ bỏ trong ngày 12/7.Trong một tuyên bố, ông Musallam nói rằng lệnh cấm mang máy tính xách tay và các thiết bị điện tử khác có kích thước lớn hơn điện thoại di động lên cabin máy bay trên các chuyến bay của EgyptAir đến New York sẽ được dỡ bỏ vào 12/7 và kéo dài trong một năm hoặc cho đến khi có một yêu cầu khẩn cấp khác được đưa ra. Tuy nhiên, quan chức Ai Cập này xác nhận thêm lệnh cấm tương tự trên các chuyến bay tới London, Anh vẫn còn hiệu lực.Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Ai Cập Sherif Fathy đã hoan nghênh việc bãi bỏ lệnh cấm và nói rằng đây là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa sân bay quốc tế Cairo và các nhân viên của EgyptAir, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đảm bảo an ninh tăng cường của Mỹ trước mối đe dọa tấn công khủng bố.EgyptAir là hãng hàng không duy nhất của Ai Cập có các chuyến bay đến Mỹ và chỉ hoạt động trên tuyến bay giữa Cairo và New York.Ngày 25/3, Mỹ đã ban hành lệnh cấm mang các thiết bị điện tử lớn hơn điện thoại di động lên trên buồng lái của các máy bay bay thẳng tới Mỹ từ 10 sân bay ở Trung Đông, Bắc Phi bao gồm Ai Cập, Maroc, Jordan, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Saudi Arabia, Kuwait, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giải quyết những mối lo ngại liên quan tới khả năng bom có thể được giấu trong các thiết bị điện tử.Với lý do tương tự, Anh cũng đưa ra lệnh cấm laptop và máy tính bảng trên những chuyến bay trực tiếp từ sáu quốc gia.Hiện chưa rõ nguyên nhân lệnh cấm này được dỡ bỏ song các hãng hàng không khác ở Thổ Nhĩ Kỳ, UAE, Jordan, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar và Maroc đều tuyên bố trong những ngày gần đây rằng lệnh cấm các thiết bị điện tử trên cabin đối với các chuyến bay tới Mỹ đã được dỡ bỏ hoặc đang trong quá trình dỡ bỏ./.