Trưng bày hơn 1.600 khẩu súng các loại được giao nộp tự nguyện trong năm giờ tại trụ sở cảnh sát ở Los Angeles trong chương trình đổi súng đạn lấy phiếu mua hàng. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chicago đang đối diện với một thực trạng nhức nhối khi có tới hơn 1.000 người bị bắn tại thành phố lớn thứ ba của nước Mỹ này kể từ đầu năm đến nay.Theo tờ Chicago Tribune số ra ngày 25/4, có khoảng 1.000 người đã trở thành nạn nhân của các vụ xả súng tại thành phố này trong 4 tháng qua, với ít nhất 182 người thiệt mạng, tương đương cùng kỳ năm ngoái.Thực trạng đáng báo động này đặc biệt gây quan ngại trong năm 2016 khi giới chức Chicago ghi nhận mức đỉnh điểm với hơn 750 vụ xả súng, mức cao nhất trong 2 thập kỷ qua.Các vụ xả súng chủ yếu xảy ra tại những khu vực nghèo ở thành phố lớn nhất miền Trung Tây của nước Mỹ này (gần 3.500 vụ) và liên quan tới các nhóm tội phạm táo tợn, cũng như các vụ thanh trừng lẫn nhau để tranh giành "lãnh địa."Trong khi đó, Sở Cảnh sát Chicago (CPD) công bố số liệu 4 tháng đầu năm nay cho thấy 172 người đã bị sát hại trong tổng cộng 954 vụ xả súng - giảm 9% so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, con số này không bao gồm các vụ việc xảy ra trên các tuyến cao tốc vốn thuộc quyền quản lý của một cơ quan riêng rẽ.Người phát ngôn CPD Kevin Quaid nhấn mạnh rằng việc bổ sung thêm các đặc vụ "ngầm" tại những khu dân cư nhức nhối với vấn nạn bạo lực được coi là một giải pháp giúp giảm số vụ xả súng cho tới thời điểm hiện tại.Bên cạnh đó, ông cũng cho biết các nhân viên chuyên trách và các nhà phân tích dữ liệu đang theo dõi các hồ sơ tội phạm, phân tích thông tin tình báo về các băng đảng phạm pháp, kết hợp điều tra thông tin trên mạng xã hội nhằm hỗ trợ giới chức xác định đúng các đối tượng phạm pháp cũng như thời gian và địa điểm chúng thực hiện các hành động tội ác.Chính quyền thành phố Chicago cũng đang tăng cường áp dụng các giải pháp công nghệ cao, đồng thời lên kế hoạch tuyển thêm 1.000 nhân viên an ninh trong 2 năm tới để giải quyết vấn nạn nhức nhối nói trên.Hồi tuần trước, Sở Cảnh sát Chicago đã trở thành cơ quan cảnh sát đầu tiên của Mỹ triển khai dịch vụ tố giác trực tuyến để người dân có thể an tâm thông báo về các vụ tội phạm./.