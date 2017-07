Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao vẫn tiếp tục gây mưa cho Bắc Bộ.Từ 7 giờ ngày 11/7 đến 1 giờ ngày 12/7, các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như Phố Ràng (Lào Cai) 49mm, Yên Bái 168mm,...Ngày 12/7, nhiều vùng ở Bắc Bộ vẫn có mưa rào ngắt quãng, các tỉnh vùng núi phía Bắc tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Mưa nhiều khiến nhiệt độ giữ mức vừa phải, trời dịu mát. Nhiệt độ cao nhất tại các thành phố Hải Phòng, Lạng Sơn, Điện Biên Phủ, Lào Cai, Sơn La, Hà Giang đều không vượt quá 31 độ C. Nhiệt độ tại Ninh Bình, Hải Phòng cao hơn, 32 độ C.Trung Bộ có những khoảng mây đan xen làm dịu bớt nắng. Nhiệt độ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế chỉ trong khoảng 33-34 độ C. Từ Đà Nẵng đến Phan Thiết nhiệt độ ngày không vượt quá 33 độ C, về chiều có trời có thể chuyển mưa rào kèm theo dông.Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sáng trời nắng, mây đan xen khiến nhiệt độ ở Tây Nguyên trong khoảng 28-30 độ C; Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ 32-33 độ C. Từ trưa đến chiều, cả 2 khu vực trời chuyển mưa, cục bộ có những điểm mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, kèm khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.Trên biển, ngày và đêm 12/7, khu vực giữa và nam biển Đông, quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.Huyện đảo Hoàng Sa có mưa rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống dưới 10km. Trong 2-3 ngày tới, trên khu vực phía Nam quần đảo Hoàng Sa có khả năng hình thành vùng áp thấp./.