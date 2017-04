Nổ lớn và lửa cháy xuất hiện tại khu vực sân bay Damascus. (Nguồn: Daily Mail)

Ngày 27/4, hãng tin Reuters cho biết một vụ nổ lớn đã xảy ra tại Sân bay quốc tế Damascus, theo sau là một vụ cháy xảy ra ở cùng địa điểm.Thông tin nêu trên do Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở ở Anh cung cấp. Lãnh đạo SOHR Rami Abdurrahman nói rằng vụ xảy ra vào sớm ngày 27/4 đã phát ra âm thanh chấn động, khiến nhiều cư dân bừng tỉnh.Trang tin Dairy of a Mortar chuyên thông báo về tình hình Damascus cũng xác nhận đã có tiếng nổ phát ra gần một con đường dẫn tới sân bay và sau đó lửa đã bốc cao tại khu vực này.Trong khi đó trang Damascus Now ủng hộ chính quyền cho biết vụ nổ xuất hiện gần Cầu số 7 trên con đường nối với sân bay.Hiện chưa rõ rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ và vụ cháy./.