Vận chuyển thi thể nạn nhân vụ nổ khỏi hiện trường. (Nguồn: AA)

Theo nhà chức trách Trung Quốc, sáng 14/2, 9 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ tại một mỏ than tại tỉnh Hồ Nam, miền Trung nước này.Vụ nổ xảy tại mỏ than Zubao ở thành phố Liên Nguyên. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, 29 người đang làm việc dưới mặt đất, trong đó có 16 người đã kịp thời thoát khỏi hầm, 4 người khác đã được giải cứu sau đó.Ba thợ mỏ bị thương đang được điều trị trong bệnh viện.Mỏ than Zubao sản suất được 90.000 tấn than/năm và thuộc sở hữu của công ty Mỏ than Tengfei./.