Nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: Google Maps)

Chiều 16/7, một vụ tai nạn giữa ôtô và hai xe máy đã xảy ra trên Quốc lộ 1A đoạn thuộc địa phận phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế làm hai người tử vong.Theo thông tin ban đầu, xe ôtô 75A-033.81 do tài xế Hồ Chí Thành (36 tuổi, trú phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế) điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc-Nam.Khi đến Km816+700 trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận phường Hương Chữ, xe ôtô đã đâm vào vào hai xe máy 73M1-7145 do anh Nguyễn Văn H. (26 tuổi, trú Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình) và 75H1-303.28 do một phụ nữ điều khiển (chưa rõ danh tính) chạy cùng chiều.Cú đâm mạnh khiến anh H. tử vong tại chỗ, người phụ nữ còn lại tử vong trên đường đi cấp cứu.Ôtô 4 chỗ lao xuống ruộng, hai xe máy hư hỏng nặng. Nguyên nhân ban đầu xác định có thể do xe ôtô bị nổ lốp.Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh và Công an thị xã Hương Trà đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông và tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.