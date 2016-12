Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 28/12 cho rằng bài phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry về Trung Đông cùng ngày là "thiên vị" và không đề cập đến việc giải quyết tình trạng bạo lực của người Palestine.Phát biểu từ Văn phòng của mình, Thủ tướng Netanyahu bày tỏ rất "thất vọng" và "ngạc nhiên" về bài phát biểu trên.Ông khẳng định: "Người Israel không cần các lãnh đạo nước ngoài chỉ bảo về tầm quan trọng của hòa bình."Ông Netanyahu cho rằng Ngoại trưởng Mỹ chưa "đề cập đến gốc rễ cuộc xung đột," mà theo ông chính là "việc người Palestine phản đối mọi đường biên giới với một nhà nước Do Thái."Thủ tướng Israel đánh giá bài phát biểu trên "nghiêng về chống Israel giống như nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mà Ngoại trưởng Kerry đã thúc đẩy ở Liên hợp quốc."Tuy nhiên, trong một phản ứng trái chiều, Chủ tịch Công đảng đối lập Isaac Herzog nhận định bài phát biểu của ông Kerry "đã bày tỏ mối lo ngại thực sự về an ninh và tương lai của Israel."Nghị sỹ Zehava Galon, thuộc đảng Meretz cánh tả, so sánh chính sách xây dựng nhà định cư của Israel là "thiết bị nổ chỉ có thể hủy hoại mọi khả năng đồng thuận về giải pháp hai nhà nước" cho cuộc xung đột này.Trong khi đó, nhóm Peace Now (chuyên phản đối nhà định cư) đã kêu gọi ông Netanyahu ủng hộ "thời gian biểu" cho hòa bình mà Ngoại trưởng Kerry đưa ra.Nhóm này khẳng định: "Thủ tướng cần đóng băng việc mở rộng nhà định cư và chấm dứt quá trình hợp pháp hóa các nhà định cư đã xây dựng trên phần đất của người Palestine."Trước đó, trong bài phát biểu tại Washington vài tuần trước khi chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama kết thúc nhiệm kỳ, Ngoại trưởng Mỹ đã cảnh báo hoạt động xây dựng nhà định cư của Israel đang hủy hoại cơ hội thành lập một nhà nước Palestine bên cạnh Israel và thực thi hòa bình giữa người Israel và Palestine.Ông nhấn mạnh cách duy nhất để đảm bảo nền hòa bình lâu dài giữa Israel và Palestine là đàm phán về giải pháp hai nhà nước.Bài phát biểu của ông Kerry được đưa ra sau khi ​Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết chỉ trích hoạt động xây dựng nhà định cư của Israel và kêu gọi Tel Aviv chấm dứt ngay hoạt động này. Nghị quyết trên đã được thông qua với 14 phiếu ủng hộ, Mỹ bỏ phiếu trắng.Trong phản ứng của mình cùng ngày, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết ông sẵn sàng khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình với Israel nếu Tel Aviv ngừng xây dựng các khu định cư.Bình luận của ông Abbas đã nhắc lại những quan điểm lâu nay của Palestine và không chú trọng vào 6 nguyên tắc cho hòa bình mà ông Kerry vạch ra trong bài phát biểu trên.Tổng thống Palestine nêu rõ sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán "theo một khung thời gian cụ thể và trên cơ sở luật pháp quốc tế", bao gồm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được thông qua hồi tuần trước./.