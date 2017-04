Bán dứa Cầu Đúc (Hậu Giang) trên chợ nổi. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong tháng Tư, giá nhiều loại quả ở khu vực phía Nam đang tăng mạnh, người nông dân có lãi và yên tâm sản xuất. Bên cạnh đó, giá rau củ tại Lâm Đồng có xu hướng từ ổn định bởi nguồn cung tương đối dồi dào.Cụ thể, từ đầu tháng Tư, giá dừa xiêm xanh tươi tại Bến Tre liên tục tăng cao. Hiện, dừa xiêm xanh được thương lái thu mua với giá từ 140.000 - 160.000 đồng/12 quả. Đây là mức giá cao nhất của loại dừa này từ trước đến nay.Các tiểu thương thu mua dừa cũng cho biết, tuy giá tăng cao nhưng nhiều nhà vườn không có dừa để bán do ảnh hưởng thời tiết, sâu hại khiến cho năng suất giảm hơn 60-70%.Bên cạnh đó,giá chôm chôm liên tục leo thang. Hiện giá chôm chôm Java đóng thùng xuất khẩu tại các tỉnh như Bến Tre, Vĩnh Long... có giá khoảng 55.000 - 60.000 đồng/kg, tăng khoảng 20.000 đồng/kg so cùng kỳ năm trước.Các loại chôm chôm đường và chôm chôm Thái cũng đang có giá khá cao là 70.000 - 80.000 đồng/kg, tăng 10.000 - 15.000 đồng/kg so với hai tháng trước. Mặc dù Trung Quốc là thị trường có sức tiêu thụ mạnh sản phẩm này nhưng do nguồn cung quá ít, gần như không đủ đóng thùng xuất đi nên các thương lái tạm ngưng xuất khẩu vào thị trường này.Đặc biệt, những ngày qua, giá dứa tại vùng chuyên canh tại tỉnh Tiền Giang đã tăng lại sau thời gian liên tục mất giá. Hiện thương lái thu mua dứa giá khoảng 4.500 đồng/kg, tùy chất lượng.Các tiểu thương cho biết, giá thu mua hiện nay đã tăng hơn thời điểm giá xuống thấp nhất vừa qua gần 2.000 đồng/kg. Với giá này, nông dân lãi khoảng 500 đồng/kg. Giá dứa hồi phục sau một thời gian xuống mức quá thấp giúp nông dân yên tâm sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thâm canh để đạt hiệu quả kinh tế cao.Khác với tháng trước, trong tháng ​Tư, giá rau củ tại Lâm Đồng có xu hướng từ ổn định cho đến giảm bởi nguồn cung tương đối dồi dào với sự ủng hộ của thời tiết.Các mặt hàng có giá giảm bao gồm bắp cải trắng, bắp cải tím, hành tây, khoai tây… với mức giảm 1.000-2.000 đồng/kg so với tháng trước, còn lại đa phần các mặt hàng rau củ khác đều duy trì ở mức ổn định.Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho biết, giá trị xuất khẩu hàng rau củ quả tháng Tư, ước đạt 313 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu hàng rau quả bốn tháng qua ước đạt 1 tỷ USD, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm 2016. Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của hàng rau quả Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2017, chiếm 82,9% tổng giá trị xuất khẩu hàng rau quả.Trong 3 tháng đầu năm 2017, các thị trường có giá trị xuất khẩu hàng rau quả tăng mạnh là Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (tăng gấp 2,04 lần), Nga (tăng 88,7%), Nhật Bản (tăng 50,9%), Thái Lan (tăng 34%), Trung Quốc ( tăng 33,3%), Malaysia (tăng 32,8%), Hàn Quốc (tăng 18,7%) và Hoa Kỳ (tăng 13,3%).