AFP đưa tin, ngày 30/4, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) - một liên quân người Arab-Kurd do Mỹ hậu thuẫn - đang giành lợi thế trước tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thị trấn chủ chốt Tabqa gần thành trì Raqa của nhóm này tại miền Bắc Syria.Theo SOHR, SDF hiện kiểm soát hơn 70% Tabqa. Thị trấn này nằm trên một tuyến đường tiếp tế chiến lược dài khoảng 55km phía Tây Raqa và được coi là một căn cứ chỉ huy quan trọng của IS, cũng là nơi đặt nhà tù chính của nhóm này.Bên cạnh đó, Tabqa cũng rất gần con đập cùng tên, một mục tiêu chiến lược quan trọng khác hiện vẫn do IS kiểm soát.Cùng ngày, SDF đã công bố những bức ảnh cho thấy những đồ vật thu giữ được tại một số nơi mới giành lại tại Tabqa, trong đó có ít nhất hơn 10 khẩu súng, cũng như tên lửa, đạn dược và một lá cờ của IS.Trước đó, hôm 24/4, SDF đã tiến vào Tabqa, một phần trong cuộc tấn công nhằm vào Raqa, thành trì cuối cùng của IS tại Syria. SDF, gồm các tay súng người Kurd và các nhóm vũ trang khác, được Mỹ huấn luyện và đào tạo để chiến đấu chống IS./.