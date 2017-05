Xe buýt chở các tay súng đối lập từ Damascus tới trạm trung chuyển Rashidin, ngoại ô thành phố Aleppo do Chính phủ kiểm soát ngày 21/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 8/5, có tới 1.022 người sơ tán khỏi một khu dân cư phía Bắc thủ đô Damascus của Syria, theo một thỏa thuận mới giữa chính phủ nước này và lực lượng phiến quân.Báo điện tử al-Watan đưa tin trong số những người sơ tán khỏi khu dân cư Barzeh có có 568 tay súng phiến quân cùng gia đình.Đích đến của những người sơ tán là tỉnh Idlib thuộc Tây Bắc Syria và thị trấn Jarablus thuộc vùng ngoại ô phía Bắc tỉnh Aleppo, cả 2 địa điểm đều do phe đối lập kiểm soát.Cuộc sơ tán sẽ kéo dài tới ngày 11/5, với số người sơ tán ước tính vào khoảng 1.700 người, trong đó bao gồm 700 phần tử phiến quân.Các tay súng rời khỏi Barzeh lần này phần lớn có quan hệ với Mặt trận Al-Nusra có liên quan với tổ chức khủng bố al-Qaeda.Cuộc sơ tán khỏi Barzeh là sự kiện mới nhất trong chuỗi hoạt động sơ tán khỏi khu vực phụ cận Damascus để tới các khu vực do phe đối lập chiếm đóng tại miền Bắc Syria.Với thỏa thuận thiết lập các vùng giảm căng thẳng tại Syria có hiệu lực từ ngày 6/5, trong đó Idlib trở thành 1 trong 4 vùng giảm căng thẳng, nhiều tay súng đã lựa chọn chuyển tới các khu vực do phe đối lập kiểm soát.Theo Tân Hoa xã, song song với đó, một số binh sỹ của Mặt trận Al-Nusra cũng đã bắt đầu sơ tán Trại Yarmouk của người di cư Palestine đặt tại phía Nam thủ đô Damascus, khởi động giai đoạn 2 của một thỏa thuận sơ tán khác bắt đầu hồi tháng trước với việc di chuyển người dân khỏi 4 thị trấn bị bao vây của Syria bao gồm Kafraya và Foa do chính phủ kiểm soát tại Idlib, cùng Zabadani và Madaya đang chịu sự chiếm đóng của phiến quân.Giai đoạn 2 này bao gồm sơ tán Trại Yarmouk và một số khu vực phụ cận phía Nam thủ đô./.