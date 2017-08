Nhiều ngôi nhà bị phá hủy trong các cuộc giao tranh tại Raqa, Syria, ngày 28/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn SANA của Syria ngày 6/8 đưa tin Bộ Ngoại giao Syria đã kêu gọi Liên hợp quốc giải tán liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu do liên quan đến những tội ác mà người dân Syria đang phải gánh chịu.Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Syria khẳng định "các vụ thảm sát có hệ thống mà Mỹ gây ra cho người dân Syria là sự vi phạm thô bạo luật pháp quốc tế."Tuyên bố cũng kêu gọi "giải tán ngay lập tức liên quân được tập hợp mà không có đề nghị từ chính phủ Syria và nằm ngoài khuôn khổ của Liên hợp quốc."Bộ Ngoại giao Syria đã đề cập đến một số sự cố liên quan đến thương vong đối với dân thường do các vụ không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu, đồng thời tố cáo binh lính Mỹ đã sử dụng chất phốtpho trắng trong các vụ tấn công vào dân thường ở phía Bắc thành phố Raqqa.Tuyên bố cũng khẳng định các vụ tấn công của liên quân đã phá hủy nhiều nhà cửa và bệnh viện ở Raqqa - thủ phủ của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Bên cạnh đó, tội ác do liên quân gây ra vẫn lặp lại ở các tỉnh Hasakah, Aleppo và Deir al-Zour.Động thái của Bộ Ngoại giao Syria được đưa ra 1 ngày sau khi các vụ không kích do Mỹ đứng đầu đã khiến 43 dân thường thiệt mạng tại một số khu vực ở Raqqa.Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho hay hầu hết những trường hợp vi phạm lệnh ngừng bắn tại Syria đã được ghi nhận tại những khu vực do IS và mặt trận Hồi giáo al-Nusra, một nhánh của al-Qaeda, kiểm soát.Thông báo của Bộ Quốc Phòng Nga cho hay "trong vòng 24 giờ qua, các thành viên người Nga thuộc Ủy ban Nga-Thổ Nhĩ Kỳ phụ trách giám sát các hành vi vi phạm theo Hiệp định chung đã ghi nhận 7 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn ở Aleppo, Damascus và Latakia."Phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng ghi nhận 6 trường hợp vi phạm lệnh ngừng bắn ở Damascus và Hama.Hiện các cuộc thương lượng về 1 thỏa thuận ngừng bắn vẫn được tiến hành giữa chính phủ Syria với các nhóm vũ trang chống đối ở các tỉnh Aleppo, Damascus, Homs, Hama, Idlib và Quneitra./.