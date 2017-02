Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AP)

Theo AP, hãng thông tấn nhà nước Anadolu ngày 9/2 đưa tin cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 4 nghi can IS được cho là đang lên kế hoạch gây ra một vụ tấn công "kinh hoàng."Theo Anadolu, những nghi can này đã bị bắt trong một chiến dịch truy quét ở tỉnh Gaziantep, gần biên giới với Syria.Cảnh sát đã thu giữ 24 đai được chế tạo với khoảng 150 kg thuốc nổ dùng để thực hiện các vụ tấn công liều chết cùng 2 súng trường tự động và các vật liệu khác. Tuy nhiên, nguồn tin trên không nêu rõ quốc tịch của những nghi can này./.