Hiện trường vụ sạt lở. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Ngày 25/4, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cùng lãnh đạo tỉnh An Giang đã khảo sát thực tế vùngtại tổ 12, ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang làm 14 nhà dân sập xuống sông, hơn 100 hộ phải di dời khẩn cấp vào sáng 22/4.Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã thăm hỏi, động viên những hộ dân bị thiệt hại do sạt lở; đồng thời cùng với địa phương họp bàn giải pháp xử lý tình trạng sạt lở.Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đánh giá cao công tác dự báo và di dời dân của tỉnh An Giang khi nhanh chóng di dời 108 hộ dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, không để xảy ra thiệt hại về người.Tuy nhiên, tình hình sạt lở tại xã Mỹ Hội Đông và trên địa bàn tỉnh An Giang còn diễn biến phức tạp.Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng yêu cầu tỉnh An Giang tăng cường công tác khảo sát, quan trắc tại tất cả các điểm sạt lở trên địa bàn tỉnh, theo dõi sát diễn biến tình hình sạt lở, khẩn trương di dời các hộ dân ở khu vực lân cận có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn, tuyệt đối không để người dân thiếu đói, không có chỗ ở.Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng, các nhà khoa học nhận định việc thay đổi dòng chảy, giữ lại cát trong các lòng hồ chứa tác động rất lớn đến hình thái của sông Tiền và sông Hậu, đặc biệt là sông Vàm Nao - nơi chuyển nước giữa hai con sông lớn nhất trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực gần bờ sông có xu hướng ngày càng tăng.Thứ trưởng nhấn mạnh phải cân nhắc kỹ việc xây dựng những công trình lớn ven bờ sông. Thời gian tới, phải tăng cường công tác khảo sát, quan trắc và cảnh báo cho người dân, đồng thời quản lý việc xây dựng các công trình kiên cố trên bờ cũng như hoạt động khai thác cát chặt chẽ hơn.Bên cạnh đó, tỉnh An Giang cần khảo sát, đánh giá đầy đủ để có biện pháp khắc phục hiệu quả, lâu dài. Trước mắt, chính quyền địa phương tỉnh An Giang cần quan tâm đến đời sống người dân, nhất là vấn đề an ninh trật tự, đặc biệt là tuyệt đối đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là học sinh.Báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới cho biết đến chiều 25/4, chiều dài bờ sông có nguy cơ sạt lở ở mức đặc biệt nguy hiểm kéo dài hơn 260m; 14 căn nhà và 2 nền nhà bị sập xuống sông. Huyện đã vận động, di dời 108 hộ với 464 nhân khẩu nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, đồng thời đặt biển báo cấm và bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để kịp thời cảnh báo người dân.Ông Trương Trung Lập, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới cho biết bước đầu, tỉnh An Giang và huyện Chợ Mới đã tạm ứng kinh phí chi hỗ trợ 58 hộ đã di dời và bị sạt lở với số tiền là 2,32 tỷ đồng (40 triệu đồng/hộ).Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ 16 hộ bị sập nhà do sạt lở với tổng số tiền là 78 triệu đồng; vận động các mạnh thường quân hỗ trợ tiền mặt và quà quy thành tiền tổng số trên 373 triệu đồng.Địa phương đã cấp nền ổn định cho 14 hộ có nhà bị sập xuống sông. Cùng với đó, huyện đang khẩn trương thi công tuyến đường tránh thay thế tuyến đường bị sạt lở để điều tiết giao thông, đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn./.