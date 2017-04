Hiện trường vụ tai nạn qua ga Phạm Xá (xã Tuấn Hưng, huyện Kim Thành) xảy ra lúc 5 giờ 30, khi một xe container đang lưu thông theo hướng Hải Phòng-Hà Nội lao vào dải phân cách. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 29/4, trên Quốc lộ 5 đoạn qua tỉnh Hải Dương, hai vụ tai nạn xe container đã xảy ra gây ùn tắc giao thông, rất may không có người bị thương vong.Cụ thể, vào hồi 5 giờ 30 phút, tại khu vực Quốc lộ 5 đoạn qua ga Phạm Xá (xã Tuấn Hưng, huyện Kim Thành), một chiếc xe container đang lưu thông theo hướng Hải Phòng-Hà Nội thì lao vào dải phân cách.Chiếc xe mang biển kiểm soát 15C-12925 kéo rơ mooc 15R-06424 do tài xế Hà Văn Tùng (31 tuổi, ở quận Lê Chân, Hải Phòng) điều khiển.Sau va chạm, chiếc xe bị lật nghiêng trên phần đường Hà Nội-Hải Phòng, bị hư hỏng nặng. Khoảng 20m dải phân cách giữa Quốc lộ 5 cũng bị hư hỏng. Tài xế bị thương nhẹ. Vụ tai nạn khiến giao thông hướng Hà Nội-Hải Phòng bị ùn tắc khoảng 1km.Trước đó 30 phút, vào khoảng 5 giờ sáng, tại KM35+600 Quốc lộ 5A thuộc địa phận huyện Cẩm Giàng, một vụ va chạm giữa hai xe container đã xảy ra trên phần đường Hải Phòng-Hà Nội.Vào thời điểm trên, xe ôtô 15C 07166 kéo rơ mooc 15R 09483 do tài xế Lưu Quang Ánh (sinh năm 1983, ở xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng) điều khiển hướng Hải Phòng-Hà Nội đã đâm vào sau xe 52LD 5344 kéo rơmooc 52R 1595 do Đinh Công Huấn (sinh năm 1984, ở phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) điều khiển đang dừng xe thay lốp cạnh đường. Cú va chạm khiến xe 52LD 5344 bị lao đầu xuống ruộng.Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời tập trung cứu hộ, giải tỏa giao thông, điều tra vụ việc. Đến khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, tại hai điểm xảy ra tai nạn nói trên, các phương tiện đều đã lưu thông được bình thường./.