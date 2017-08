Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Vào khoảng 16 giờ 50 phút, ngày 4/8, tại km 113+850 thuộc địa phận xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn đã xảy ra vụ cháy xe bồn chở xăng dầu.Vụ việc đã làm chiếc xe cháy trơ khung, lái xe và phụ xe bị thương nhẹ.Lái xe là Nguyễn Duy Hưng, sinh năm 1973, trú tại xóm 4, xã Lương Sơn, thành phố Thái Nguyên. Xe đang trên đường vào huyện Na Rì để tiếp xăng cho các cây xăng dầu địa phương.Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe đang trên đường xuống dốc thì bị thủng tuy ô xăng dẫn đến cháy, ngọn lửa bùng lên rất nhanh.Lái xe và phụ xe đã kịp nhảy ra ngoài. Rất may khu vực cháy nằm ngoài khu dân cư nhưng vụ cháy khiến tắc đường một thời gian dài.Trung tá Nguyễn Ngọc Trìu, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để chữa cháy, cứu người bị nạn, đồng thời ngăn không cho dầu chảy tràn ra đường, phân luồng điều tiết giao thông.Sau khoảng 20 phút đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, tuy nhiên do xe bồn chở đầy dầu nên cháy lớn làm xe hư hỏng toàn bộ.”Hiện giao thông đã được đảm bảo, lực lượng chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc./.