Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu 10 sự kiện thế giới nổi bật năm 2023 do TTXVN bình chọn.

Xung đột vũ trang Israel-Hamas đe dọa an ninh khu vực; Giải pháp hòa bình cho Nga và Ukraine vẫn xa vời; Đà phục hồi kinh tế thế giới chậm lại; Hạn chế xuất khẩu gạo, biến đổi khí hậu đe dọa an ninh lương thực toàn cầu; Thúc đẩy ứng dụng đi đôi với tăng cường kiểm soát AI... nằm trong số 10 sự kiện thế giới nổi bật năm 2023 do Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) bình chọn./.