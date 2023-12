Xung đột Hamas-Israel: Quân đội Israel đẩy mạnh kiểm soát Nam Gaza

Binh sỹ quân đội Israel triển khai các cuộc tấn công trên bộ tại Gaza, ngày 22/12/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Truyền thông tại khu vực đưa tin Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 23/12 đã thông báo với phía Ai Cập về ý định kiểm soát khu vực biên giới giữa Gaza với Ai Cập tại thị trấn Rafah và yêu cầu binh sỹ của Cairo phải rời khỏi địa điểm này.

IDF đã cảnh báo Ai Cập rằng họ sẽ không chịu trách nhiệm về sự an toàn cho binh sỹ của nước này khi Israel tìm cách kiểm soát khu vực biên giới Rafah.

IDF thậm chí tuyên bố sẽ tiến hành hoạt động quân sự tại khu vực này dù phía Ai Cập có đồng ý hay không.

Trong khi đó, báo Al-Akhbar của Liban ngày 23/12 cho hay phong trào Hồi giáo Hamas kiên quyết đòi Israel “ngừng bắn và ngay lập tức rút IDF khỏi Gaza” để tiến tới một thỏa thuận “tất cả cho tất cả” để đổi con tin Israel lấy tù nhân Palestine.

Cũng theo tờ báo, các cuộc đàm phán giữa Hamas và Israel vẫn đang tiếp tục thông qua trung gian Qatar và Ai Cập.

Mặc dù IDF đang mở rộng đáng kể hoạt động ở miền Bắc và miền Nam Gaza nhưng họ cũng đang gặp khó và phải tiến chậm trên chiến trường.

Tổng thư ký AL chưa hài lòng về nghị quyết của Hội đồng Bảo an

Trong cùng ngày, Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul Gheit nhấn mạnh việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không thống nhất về một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza đồng nghĩa với việc cho phép Israel tiếp tục triển khai hoạt động quân sự ở đây.

Ông Aboul Gheit cho biết thêm nghị quyết mới nhất được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nhằm tăng cường viện trợ nhân đạo cho Gaza là một bước đi đúng hướng song chưa đáp ứng được yêu cầu mong muốn là đạt được một lệnh ngừng bắn hoàn toàn tại vùng đất bị bao vây này.

Ông cho rằng tình hình nhân đạo ở Gaza cần các hành động nghiêm túc và kiên quyết hơn là “liều thuốc an thần để xoa dịu dư luận.”

Sau một tuần trì hoãn bỏ phiếu và đàm phán căng thẳng để tránh quyền phủ quyết của Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 22/12 đã thông qua Nghị quyết 2720 kêu gọi các bên tuân thủ các nghĩa vụ luật pháp quốc tế, trong đó có luật nhân đạo quốc tế; tăng cường cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp, an toàn và không bị cản trở một cách trực tiếp cho dân thường Palestine ở Gaza; trả tự do cho các con tin ngay lập tức và vô điều kiện; "nhanh chóng" thiết lập một cơ chế của Liên hợp quốc để đẩy nhanh việc đưa các chuyến hàng viện trợ nhân đạo đến Gaza, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc chấm dứt chiến sự một cách bền vững./.

