100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam: Sứ mệnh vinh quang

Chào mừng chặng đường 100 năm vẻ vang của Báo chí Cách mạng Việt Nam và sự lớn mạnh không ngừng của báo chí Công an nhân dân, tối 20/6, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, gặp mặt tôn vinh các nhà báo tiêu biểu, xuất sắc trong Công an nhân dân chủ đề “Sứ mệnh vinh quang.”

Dự và phát biểu tại chương trình, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, ghi nhận sự đóng góp của các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương, các cơ quan báo chí trong Công an nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng nói chung, sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói riêng.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự trong giai đoạn cách mạng mới đang đứng trước những trách nhiệm rất vinh quang. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Công an trong kỷ nguyên mới, sự đồng hành của báo chí cách mạng, sự tham gia tích cực, có hiệu quả báo chí trong Công an nhân dân có vai trò, tầm quan trọng đặc biệt.

Từ đó, Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương, các thế hệ nhà báo trong và ngoài ngành Công an nhân dân tích cực đồng hành, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về kết quả gương mẫu đi đầu của lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện chủ trương chiến lược của Đảng, trọng tâm là “bộ tứ” Nghị quyết trụ cột (Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Nghị quyết 59 về chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng; Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 66 về đổi mới toàn diện công tác xây dựng, thi hành pháp luật).

Các cơ quan thông tấn, báo chí quan tâm phản ánh kịp thời, chính xác và sâu sắc những thành tựu, chiến công, gương người tốt, việc tốt trong bảo đảm an ninh trật tự; trước mắt tích cực tuyên truyền các sự kiện, hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công an nhân dân luôn một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Bộ trưởng mong muốn báo chí cách mạng, trong đó có báo chí Công an nhân dân phát huy vai trò nòng cốt, tiếp tục là cầu nối quan trọng giữa Công an với nhân dân, phản ánh kịp thời, chính xác nguyện vọng chính đáng của nhân dân liên quan đến bảo vệ an ninh trật tự; tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để nhân dân hiểu đồng tình, ủng hộ, đồng thuận thực thi, hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ. Kịp thời thông tin về âm mưu, phương thức, thủ đoạn và hoạt động của thế lực thù địch và các loại tội phạm để nhân dân nâng cao cảnh giác, tự giác, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời tiếp tục tham gia tích cực vào công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của địch, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tham gia có hiệu quả trong công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh tập trung xây dựng đội ngũ những người làm báo Công an nhân dân vừa hồng, vừa chuyên, thật sự là “thư ký của thời đại”, “người gác cổng của nhân dân”... Xây dựng cơ quan báo chí trong Công an nhân dân tinh-gọn-mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; khẳng định vai trò cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, kênh chuyên biệt tuyên truyền thiết yếu quốc gia, cơ quan lý luận chính trị, pháp luật hàng đầu, diễn đàn khoa học uy tín, tăng cường phối hợp giữa báo chí trong và ngoài Công an nhân dân trong thực hiện mục tiêu chung ổn định, phát triển chất lượng cao của đất nước, nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng, Đại tướng Lương Tam Quang tin tưởng rằng Báo chí Cách mạng Việt Nam, trong đó có báo chí Công an nhân dân bằng trí tuệ, tài năng, tình cảm và trách nhiệm của mình sẽ chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, trong đó có sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự.

Tại chương trình, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trao tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền về bảo vệ an ninh trật tự.

Ông Trần Ngọc Tú, Trưởng ban Biên tập tin Trong nước (TTXVN) là một những nhà báo được trao tặng Kỷ niệm chương về thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền về bảo vệ an ninh trật tự.

Chương trình có hoạt động giao lưu, chia sẻ với đại biểu, các nhà báo trong và ngoài Công an nhân dân, chia sẻ những câu chuyện, trải nghiệm trong hành trình 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam và những đóng góp quan trọng của báo chí Công an nhân dân trong dòng chảy đó.

Các đại biểu, nhà báo chia sẻ về quá trình lịch sử, cách đây đúng 100 năm, ngày 21/6/1925, tờ báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên, khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Kể từ khi ra đời đến nay, Báo chí Cách mạng Việt Nam đã có một thế kỷ với sứ mệnh vinh quang, đồng hành cùng lịch sử, là phương tiện đấu tranh cách mạng, phục vụ nhân dân, góp phần giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong dòng chảy Báo chí Cách mạng Việt Nam, báo chí Công an nhân dân đã khẳng định được vị thế quan trọng của mình, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của đất nước, tiên phong trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của lực lượng Công an nhân dân, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh trật tự, vì bình yên cuộc sống của nhân dân./.

100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam: Một thế kỷ vẻ vang Nhà báo Cuba Luis Manuel Arce Isaac khẳng định báo chí cách mạng Việt Nam đã đóng một vai trò quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước.