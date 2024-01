18 năm tù cho bị cáo trốn cai nghiện ở nhà nhận vận chuyển ma túy

Bị cáo Khà A Sùng bị Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên phạt 18 năm tù. (Nguồn: Báo Hòa Bình)

Ngày 17/1, Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Khà A Sùng (sinh năm 1987), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia, huyện Mai Châu (Hòa Bình) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy.”

Theo cáo trạng, Khà A Sùng là đối tượng nghiện ma túy bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 20 tháng (từ ngày 17/10/2022). Đến ngày 30/1/2023, Sùng được Cơ sở cai nghiện ma túy số II, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) cho về chịu tang mẹ (5 ngày).

Tuy nhiên, khi hết thời gian, Khà A Sùng không quay lại cơ sở cai nghiện theo quy định mà trốn lên khu vực bản Nà An, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ (Sơn La) làm nương rẫy.

Ngày 16/6/2023, trong khi đang làm nương, một người đàn ông dân tộc Mông không quen biết đi xe môtô đến và đặt vấn đề thuê Sùng vận chuyển ma túy xuống khu vực xóm Táu Nà, xã Cun Pheo, huyện Mai Châu. Người này sẽ đến nhận và trả công cho Sùng 5 triệu đồng. Sùng đã đồng ý.

Sau khi thỏa thuận xong, người đàn ông dân tộc Mông đưa cho Sùng một gói nylon bên trong có 6 gói chứa các viên nén màu hồng và xanh. Sùng nhận số ma túy, cho vào túi quần và đi bộ về chỗ ở cất giấu.

Đến khoảng 4 giờ 30 phút ngày 17/6/2023, Sùng đang ngủ trong nhà thì bị Tổ công tác Công an xã Hang Kia và Công an huyện Mai Châu (Hòa Bình) cưỡng chế đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc. Lúc này, Sùng lấy gói ma túy đang chuẩn bị mang đi vận chuyển, tự nguyện giao nộp cho Công an.

Tại bản giám định số 270 của Phòng Kỹ thuật hình sự-Công an tỉnh Hòa Bình kết luận, 6 gói nylon chứa các viên nén màu hồng và xanh thu giữ của Khà A Sùng có tổng khối lượng 108,92 gam loại Methamphetamine.

Tại phiên tòa cũng như quá trình điều tra, Khà A Sùng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, ăn năn hối cải. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với các tài liệu, hồ sơ thu thập được trong quá trình điều tra.

Hội đồng xét xử xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây bức xúc trong nhân dân, do đó cần phải có hình phạt thật nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài để giáo dục, cải tạo và răn đe phòng ngừa chung.

Trên cơ sở xem xét tính chất mức độ của vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình quyết định tuyên phạt bị cáo Khà A Sùng 18 năm tù giam về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” được quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Người đàn ông dân tộc Mông thuê Khà A Sùng vận chuyển ma túy, do chưa xác định nhân thân lai lịch nên cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, xử lý sau theo quy định pháp luật./.

