Quảng Ngãi: Phát hiện 300kg ma túy trôi dạt vào bờ biển gành Nước Nhỉ

Các gói hàng nghi chứa ma túy. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 15/1, Đồn Biên phòng Bình Hải, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cho biết đơn vị vừa phát hiện gần 300 gói hàng nghi chứa chất ma túy tại bờ biển gành Nước Nhỉ.

Cụ thể, khoảng 17 giờ ngày 14/1, qua tin báo của người dân, Đồn biên phòng Bình Hải (huyện Bình Sơn) đã phối hợp với Công an xã Bình Hải tổ chức lực lượng tuần tra tại bờ biển thuộc thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, phát hiện hàng trăm gói hàng nghi chứa chất ma túy.

Qua kiểm tra, trọng lượng mỗi gói khoảng 1kg, có cùng nhãn mác, màu, mùi với 3 gói tinh thể màu trắng người dân đã phát hiện và giao nộp ngày 4/1.

Một số gói đã bong tróc, bay mùi gây cảm giác khó chịu cho người tiếp xúc gần.

Lực lượng chức năng đánh dấu, kiểm đếm các gói hàng nghi chứa ma túy. (Ảnh: TTXVN phát)

Trung tá Trần Đình Sâm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bình Hải, cho biết qua thu gom, kiểm tra, đơn vị thu giữ 288 gói hàng với trọng lượng mỗi gói khoảng 1kg. Đơn vị sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định và báo cáo về Bộ Chỉ huy để theo dõi, chỉ đạo.

Trước việc liên tục phát hiện ma túy và các gói hàng nghi chứa ma túy trôi dạt vào bờ biển địa phương với số lượng lớn, Đồn Biên phòng Bình Hải đã phát động, kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, tăng cường tố giác tội phạm; đồng thời, tăng cường lực lượng tuần tra, canh giữ nhằm phát hiện, thu gom triệt để, không để các gói này rơi vào tay những đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

"Đơn vị tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương để tuần tra dọc bờ biển trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, thu giữ các gói hàng nghi là ma túy tương tự," Trung tá Trần Đình Sâm cho hay.

Trước đó, vào ngày 4/1, Đồn Biên phòng Bình Hải đã tiếp nhận 3 gói tinh thể màu trắng trôi dạt vào bờ biển thôn Phước Thiện (xã Bình Hải) được ngư dân phát hiện, thu nhặt và giao nộp.

Sau khi tiếp nhận và trưng cầu giám định, các gói tinh thể trên là cocaine. Đơn vị đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra.

Ngày 15/1, thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy, Công anh tỉnh Bình Dương cho biết đã phối hợp với các đơn vị triệt xóa một tụ điểm ma túy, thu giữ hơn 2kg ma túy cùng nhiều tang vật khác.

Quảng Trị: Hai anh em ruột vận chuyển 20kg tinh thể nghi ma túy tổng hợp Phạm Duy Trung và Phạm Ngọc Đạt khai nhận vận chuyển thuê 20kg tinh thể nghi là ma túy tổng hợp cho một người ở Hướng Hóa, đưa vào Thành phố Hồ Chí Minh để nhận tiền công 60 triệu đồng.

Cụ thể, khoảng 20 giờ, ngày 12/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Công an thành phố Thuận An kiểm tra hành chính phòng trọ số 6, nhà trọ đường D5 (khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An) do Nguyễn Văn Trung (sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tỉnh An Giang) đang thuê để ở.

Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều viên thuốc lắc, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện hai đối tượng trong đường dây này gồm: Võ Hoàng Tuấn (sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tỉnh Bến Tre; ở tại nhà trọ trên đường NA7, khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An) và Nguyễn Hoàng Phú (sinh năm 2001, tại khu phố Thạnh Bình, An Thạnh, thành phố Thuận An).

Lực lượng Công an đã thu giữ tổng cộng khoảng 2kg ma túy tổng hợp các loại.

Hiện, cơ quan điều tra đã tạm giữ 15 đối tượng để tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội.

Trước đó, lực lượng tuần tra đặc biệt, Công an tỉnh đã liên tục phát hiện, xử lý nhiều vụ vận chuyển hàng ngàn bao thuốc lá lậu.

Cụ thể khoảng 20 giờ 10 phút ngày 12/1, tại khu vực chốt Cầu Mới (thuộc khu phố 6, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng), lực lượng Công an huyện Dầu Tiếng đã phát hiện xe môtô mang biển kiểm soát 70K1-190.09 do Lê Hùng Cường (sinh năm 1969, hộ khẩu thường trú xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe chở 610 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 12/1, tại đường Huỳnh Văn Cù (phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một), lực lượng Công an đã phát hiện đối tượng Nguyễn Thành Công (sinh năm 1964, hộ khẩu thường trú tỉnh Long An) điều khiển xe môtô đang vận chuyển 1.200 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc của số thuốc lá trên. Lực lượng chức năng đã lập biên bản niêm phong, tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện để tiếp tục xác minh làm rõ./.