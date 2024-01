Quảng Trị: Phá liên tiếp 2 vụ vận chuyển số lượng lớn ma túy tổng hợp

Công an tỉnh Quảng Trị vừa liên tiếp phát hiện và bắt giữ 2 vụ vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy với tang vật thu giữ gồm 54.400 viên ma túy tổng hợp và 1kg ma túy đá.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng 30.000 viên ma túy tổng hợp. (Ảnh: TTXVN phát)

Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông sáng 6/1 cho biết vào lúc 8 giờ 15 phút cùng ngày, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Tổ công tác của Trạm Cảnh sát Giao thông Đakrông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã triển khai lực lượng tổ chức, đón chặn xe ôtô biển kiểm soát 74A-197.33 do Nguyễn Khắc Toàn (sinh năm 1978, trú tại thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa) điều khiển, chở theo Hồ Tin (sinh 2006, ở My Yên, bản KTup, Lào); phát hiện trên xe có 2 túi nylon màu đen nghi hàng cấm.

Đấu tranh tại hiện trường, đối tượng người Lào (Hồ Tin) khai nhận đã vận chuyển 2 túi màu đen bên trong có chứa 24.000 viên ma túy tổng hợp và 1kg ma túy đá.

Phòng Cảnh sát Giao thông đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, bàn giao tang vật, phương tiện và đối tượng cho Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, Công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép 30.400 viên ma túy tổng hợp.

Cụ thể, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 2/1, từ các nguồn tin, tổ công tác thuộc Công an huyện Cam Lộ thông qua các biện pháp nghiệp vụ đã theo dõi 2 đối tượng đi xe máy mang theo túi nilon màu đen nghi chứa ma túy, di chuyển từ huyện Hướng Hóa về thành phố Đông Hà.

Đến 5 giờ 25 phút cùng ngày, tại Km45+300 thuộc tuyến Quốc lộ 9 (đoạn qua thôn Chân Rò, xã Đakrông, huyện Đakrông), lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng. Đó là Nguyễn Ánh Minh (sinh năm 1985, trú tại Khu phố 11, Phường 5, thành phố Đông Hà) và Hồ Thị Thuý Hằng (sinh năm 2001, trú tại thôn An Bình, xã Thanh An, huyện Cam Lộ) cùng tang vật là khoảng 30.000 viên nén nghi ma túy tổng hợp.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Hồ Thị Thúy Hằng, Công an huyện Cam Lộ phát hiện, thu giữ thêm gần 400 viên nén nghi ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan chức năng các đối tượng khai nhận toàn bộ số viên nén trên là ma tuý tổng hợp.

Theo thông tin từ Công an huyện Cam Lộ, 2 đối tượng Nguyễn Ánh Minh và Hồ Thị Thúy Hằng đều nghiện ma túy.

Đặc biệt, đối tượng Minh từng có 4 tiền án về mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản. Thời điểm bắt giữ, đối tượng Minh rất manh động, liều lĩnh.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức nănh tiếp tục điều tra, làm rõ./.